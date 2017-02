Politik Waldsassen

23.02.2017

Karlheinz Hoyer mag das so nicht stehen lassen: Er habe bisher auf ein Gesprächsangebot noch nicht reagiert, hatte die Bürgeraktion "Mitmachen lohnt" erklärt. Hoyer verweist dagegen auf klare telefonische Absprachen.

"Ziehen an einem Strick"

Es sei vereinbart worden, dass die Diskussion über eine Verlegung der Bundesstraße B 299 an sich "auf Eis gelegt wird", wie Hoyer am Donnerstag bei seinem Anruf in der Redaktion erklärte. Auch wären beide Gesprächspartner sich einig gewesen, auf gegenseitige Angriffe gegen Parteien und Personen zu verzichten. "Wir müssen unsere Kräfte bündeln, damit die Straße für den Transitverkehr gesperrt wird", sagt Hoyer über die Kondrauer und Waldsassener Ortsdurchfahrt.Man könne nicht zwei Herren dienen, meinte Hoyer und erklärt: "Priorität hat: Lkw raus aus Waldsassen." Dies werde ohnehin schon schwer genug. Schuldzuweisungen und ständige Wiederholungen, was vor über 20 Jahren gesagt worden sei, wären jetzt nicht nützlich. "Wir ziehen an einem Strick", erklärt Ludwig Wolf auf Anfrage von Oberpfalz-Medien. Der Vorstandssprecher der Bürgeraktion will dies aber ausschließlich auf das Ziel "Lkw-Verkehr raus aus Waldsassen" und für das Durchfahrtsverbot bezogen wissen. Wolf bestätigt das Telefonat mit Hoyer, "... am Mittwoch vor 14 Tagen", also am 8. Februar. "Es wurde ein Termin angeregt für ein gemeinsames Treffen." Dabei seien auch zwei konkrete Vorschläge zur Auswahl genannt worden; bislang habe sich Hoyer aber nicht mehr gemeldet.