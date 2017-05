Politik Waldsassen

01.05.2017

"Wir sind viele. Wir sind eins" - so das Motto des Tages: In den Kundgebungen zum 1. Mai traten die Redner für die Rechte von Arbeitnehmern ein. Es ging um Mindestlohn und ums Rentenniveau im Sturzflug.

Tirschenreuth/Waldsassen/Mitterteich/Schönhaid. (kro/kdi/jr/wro) In Tirschenreuth verwies Markus Nickl, KAB-Diözesansekretär, auf das gute Verhältnis zwischen den Gewerkschaften, der KAB und der katholischen Betriebsseelsorge und betonte das gemeinsame Interesse an den arbeitenden Menschen. Die Wirtschaft müsse ihnen dienen und nicht umgekehrt. Der Politik müsse klar gemacht werden, dass die Menschen soziale Abstiegsängste haben. Diese Ängste hätten in den letzten Jahren eine Eigendynamik bekommen. "Die Einkommensschwachen und sozial Benachteiligten brauchen eine klare Perspektive." Nickl fand auch klare Worte gegen Rechtspopulisten. Sie wollten einen Keil in die Gesellschaft treiben. Dagegen gelte es anzugehen. Nickl trat vehement für einen Mindestlohn ein, der gerecht sei und nicht in die Altersarmut oder in die Sozialhilfebedürftigkeit führe. Er ging er auch auf den latenten Personalmangel in den Klinken ein. Nur eine von 100 Krankenschwestern erreiche in der beruflichen Praxis das Rentenalter. Es gehe um die Würde der Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten und um die Würde der Menschen, die dort betreut werden. "Markt und Wettbewerb haben in der Gesundheitsbranche nichts zu suchen." Nickl zitierte abschließend Kardinal Cardijn, den Gründer der CAJ: "Jeder Arbeitnehmer ist mehr wert als alles Gold auf der Erde."Nach dem Arbeitnehmergottesdienst der KAB in der Basilika fand das Treffen zum 1. Mai in Waldsassen im Gasthaus der Familie Pirkl statt. Dort war für den erkrankten Richard Wittmann kurzfristig KAB-Diözesansekretärin Christa Mösbauer als Referentin eingesprungen. Sie zitierte Papst Franziskus: "Nein zu einer Wirtschaft, die tötet." Kritisch äußerte sie sich zu Betrieben, die durch Dumpinglöhne und den Einsatz von Leiharbeitern sprichwörtlich als "Schmutzkonkurrenz" auftreten.Die KAB trete schon lange für einen Mindestlohn von 12 Euro ein, um ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Von dieser Forderung werde aber oft aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes abgesehen. Frauen verdienten durchschnittlich 26 Prozent weniger als Männer in gleichartigen Berufen. 11 Millionen Beschäftigte müssten, so die Referentin, am Sonntag arbeiten oder würden durch die Forderung nach ständiger Erreichbarkeit die Bedeutung eines freien Wochenendes verlieren. Bessere Anerkennung von Erziehungszeiten und Verstärkung des Pflegepersonals in Sozialeinrichtungen und Krankenhäusern sollten zu mehr Menschlichkeit beitragen.So viele Besucher wie in den vergangenen Jahren nicht mehr kamen am ins Marktcafé Mitterteich, um IG-Fachsekretär Marcel Bathis zu lauschen. Dabei setzte sich der Gewerkschaftler als Verfechter der Demokratie ein. "Wir stehen für Vielfalt und Freiheit, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem für alle die gleichen Regeln gelten." Er forderte die demokratischen Parteien auf, hart gegen die Schreier der Rechtsradikalen vorzugehen. Missbrauch beim Mindestlohn durch die Arbeitnehmer sei hart zu ahnden. Millionen von Deutschen arbeiteten ohne Tarifvertrag und lebten in täglicher Angst. "Wir wollen Tarifverträge für alle."Bathis setzte sich für einen Rechtsanspruch ein, dass Frauen wieder in einen Vollzeitjob zurückkehren können. "Wir lehnen es ab, dass es Beschäftigte zweiter Klasse gibt. Wir kämpfen gegen prekäre Arbeitsverhältnisse." Als Schlüssel für den beruflichen Erfolg sah er die Weiterbildung, vor allem bei den älteren Arbeitnehmern. Bathis forderte eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes und mehr Schutz für Betriebs- und Personalräte. Alle müssten mit in die Rentenversicherung einbezahlen."Wir verlangen eine Rente, die zum Leben reicht und nicht nur zum Überleben", betonte die Verdi-Fachsekretärin im Bezirk Oberpfalz, Kathrin Birner, bei der Maikundgebung in der Pizzeria "Frascati" in Schönhaid. Als "altersfeindlich" bezeichnete der Sprecher die Rente mit 67. Das Absinken des Rentenniveaus gelte es zu verhindern, Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente müssten gestrichen werden. "Die Altersarmut ist bereits angekommen." Seit Jahren befinde sich die Rente im Sturzflug. "Immer mehr Rentner müssen ihre geringen Bezüge mit Nebenjobs aufstocken." Tarifverträge werden ausgehebelt, erinnerte die Gewerkschaftsvertreterin auch an die bedauerliche Entwicklung in vielen Betrieben. "Arbeitgeber sorgen seit Jahren für ein Chaos durch unterschiedliche Arbeitsbedingungen."