27.01.2017

18

0 27.01.201718

Die manuelle Glasfertigung ist auf bayerischer und deutscher Ebene bereits immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Jetzt gibt es ein internationales Netzwerk zur Rettung einer Handwerkstradition.

Gemeinsame Bewerbung

Der "initiativen Trägergruppe", wie es in einer Pressemitteilung heißt, gehört Hans Reiner Meindl an, Gesellschafter-Gesellschafter des Weltmarktführers für mundgeblasenes Flachglas, der Glashütte Lamberts. Daneben sind dabei Katrin Holzhaus (Industriemuseum Glashütte Gernheim) sowie Georg Goes (Museum und Glasstudio Baruther Glashütte). Sie freuen sich auf die Aufgabe, durch Ausstellungen, Workshops und Tagungen die "manuelle Glasfertigung von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas" durch den Status als Erbe der Menschheit aus einer mehrtausendjährigen Tradition für die Zukunft zu bewahren."Es ist eine internationale Zusammenarbeit angedacht", erklärt Prokurist Robert Christ auf Anfrage. Beteiligt seien mehrere Firmen in Europa; diese sollen gemeinsam eine Bewerbung einreichen. Mit dem Prädikat ließe sich etwa erreichen, dass im Denkmalschutz ausschließlich mundgeblasene Produkte verwendet werden. Denn die Traditionsbetriebe müssten sich vielfach gegen - deutlich billigeres - industriell gefertigtes Glas behaupten."Das Expertenkomitee für das immaterielle Kulturerbe ermuntert das deutsche Netzwerk der manuellen Glasfertigung von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas, sich gemeinsam mit Partnern aus dem Ausland als multinationale Kulturform aufzustellen", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Professor Christoph Wulf, Vize-Präsident der Deutschen Unesco-Kommission, sieht vor allem in den bereits vorhandenen internationalen Kontakten der Trägergemeinschaft eine gute Voraussetzung, mundgeblasenes Glas weltweit als erhaltensbedürftig oder auch repräsentativ für das Kulturerbe der Menschheit durch die Unesco anerkannt zu wissen."Kaum 1000 Kulturtalente können in Deutschland noch manuell Glas blasen", heißt es. Auch andere Länder, mit denen die deutsche Trägergruppe zusammenarbeitet, erlebten einen rapiden Verlust dieser Kulturtechniken. Ziel ist es, unter dem Motto des Immateriellen Kulturerbes "Wissen. Können. Weitergeben." die Handwerkstradition der arbeitsteiligen Glasherstellung international zu dokumentieren und durch eine konzertierte Strategie zu bewahren.