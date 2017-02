Politik Waldsassen

22.02.2017

Die Forderung eines Lkw-Durchfahrtsverbots schlägt weiter hohe Wellen. Auf Facebook gibt es eine neue Gruppe, die das Ziel "Lkw-Transitverkehr raus aus Waldsassen" unterstützt.

Über die Autobahn

Künstlicher Stau

Auf der Plattform mit dem Titel "Gemeinsam gegen den Lkw-Transitverkehr" können Nutzer ein Formschreiben heruntergeladen und verschicken - an Baudirektor Henner Wasmuth, an Regierungspräsident Axel Bartelt, an MdL Tobias Reiß und MdB Albert Rupprecht, an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sowie an Innenminister Joachim Herrmann.Karlheinz Hoyer, der kürzlich die Unterschriftenaktion bei Anwohnern der Bundesstraße B 299 gestartet hatte, war auf die Initiative aufmerksam geworden. Drei politisch interessierte junge Leute aus der Klosterstadt, die das Anliegen der betroffenen Anwohner unterstützen, arbeiten beim Informationsaustausch eng mit Karlheinz Hoyer zusammen."Einige Bürger haben Ämter und Behörden angeschrieben und die ... Situation geschildert", heißt es auf der Seite. Dies reiche nicht, weshalb Nutzer sich einen Moment Zeit nehmen sollten - und den vorgefertigten Brief an eine der angegebenen Adressen senden. Dies zu tun wäre "extrem wichtig, damit dies mehr Aufmerksamkeit bei den Behörden erregt und nicht einfach unten durchrutscht!""Ich wohne in Waldsassen nur ca. zwei Meter von der B 299 entfernt", lautet der erste Satz des Formbriefs als Antrag auf Sperrung des Lkw-Transitverkehrs durch Waldsassen. Verwiesen wird auf die Belastung durch den Verkehr. An einen "Überlebenskampf" grenze die Situation. "Mütter mit Kinderwagen, Schulkinder, Fußgänger und Rollatorbenutzer bewegen sich nur ängstlich auf den engen Gehsteigen und haben Angst vor den großen und vorbeifahrenden Lastwägen." Waldsassen brauche eine Lösung. Eine solche wäre für Lkw der Weg "... von Eger zur Autobahn nach Mitterteich über Wölsau-Marktredwitz (7 km) und in Gegenüberstellung des unerträglichen gesundheitsschädlichen Verkehrs in Waldsassen vertretbar."Außerdem wird auf der Seite eine größere Aktion angekündigt: Ein künstlich erzeugter Stau solle Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugen. Bauern mit Traktoren seien aufgefordert gerne daran teilzunehmen. Auch OTV und ein regionaler Fernsehsender in Karlsbad/CZ sollen darüber informiert werden.