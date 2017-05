Politik Waldsassen

16.05.2017

Am Goetheplatz entstehen weitere Parkplätze. Sie sind Ersatz für Flächen, die zurzeit nicht zur Verfügung stehen, weil Rathaus und Mühlenviertel saniert werden. Wenn die Arbeiten dort beendet sind, wird wieder verhandelt.

Generell keine Erhöhung

Verzicht aufs Schritttempo

Während der Gottesdienste und beim Zoigl-Ausschank Die neue Parkregelung wird voraussichtlich ab Juni gültig sein. "Wir müssen die Schilder noch bestellten", erklärte Stadtbaumeister Hubert Siller auf Anfrage. Die Stellplätze werden auf der gesamten Länge der Fassade des Pöllinger-Wohn- und Geschäftshauses angelegt. Inhaber Bernhard Pöllinger zeigte sich überrascht, als er am Dienstagvormittag durch den Anruf der Redaktion von dem Stadtratsbeschluss erfuhr. "Wenn es vorübergehend ist kann ich damit schon leben", erklärte der Unternehmer. Er hätte sich aber vor der Entscheidung ein Gespräch mit der Stadtverwaltung gewünscht. "Das wäre schön und auch angemessen gewesen." Pöllinger findet die nun beschlossenen weiteren Parkplätze am Goetheplatz "als Dauerzustand unsinnig": Denn in aller Regel hätten sich Verkehrsteilnehmer an die Beschilderung gehalten und es seien die Flächen vor den Schaufenstern frei geblieben. "Es wird erst dort geparkt, wenn auf der anderen Seite alles voll ist", erzählt Pöllinger - etwa sonntags zu den Gottesdienstzeiten "... und wenn Zoigl ist", so Pöllinger über den besonderen Platzbedarf während des Ausschanks "Am Eck". (pz)

Wir geben den Goetheplatz frei, dafür bleibt der Basilikaplatz unangetastet. Bürgermeister Bernd Sommer

Der Stadtrat beschloss die neue Regelung in seiner Sitzung am Montag - nach einer kontroversen Diskussion. Am Ende stimmte die große Mehrheit für die Veränderung. Eines der "Hauptthemen in Waldsassen" sei aktuell die Parkplatzsituation im Innenstadtbereich, erklärte Bürgermeister Bernd Sommer: Denn wegen der Baumaßnahmen in unmittelbarer Umgebung seien Parkflächen weggefallen. "Zur Ausweitung von weiteren Parkmöglichkeiten mit Parkzeitbeschränkung sollen vor dem Anwesen Kirchenstraße 1 auf dem Goetheplatz weitere Parkflächen ausgewiesen werden", heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung. Die Polizei sieht in einer Stellungnahme mit der Ausweisung weiterer Parkplätze die Verkehrssicherheit auf dem Goetheplatz nicht beeinträchtigt und hatte ebenfalls zugestimmt. "Wir geben den Goetheplatz frei, dafür bleibt der Basilikaplatz unangetastet", so der Bürgermeister. "Das stört nicht und fügt sich dort gut ein", erklärte auch Andreas Riedl für die CSU-Fraktion."Wir wollten generell keine Erhöhung", sagte dagegen Johannes Schuster (SPD) über die Anzahl der Parkplätze dort. Die Fraktion ließ sich aber auf eine zuerst zeitlich begrenzte Kompromisslösung bis zum Abschluss der Baustellen ein. In dem Lageplan war wegen der Engstelle zur Kirchenstraße auf den untersten Platz in der Ecke verzichtet worden. Auf Anregung der SPD-Fraktion ist dort noch ein Stellplatz gestrichen worden. Denn die gemessene Durchfahrtsbreite - 6,62 Meter - wäre wohl nur im Sommer verfügbar, argumentierte Schuster. "Im Winter sind es nur 4 Meter", so der Sprecher wegen der Schneehaufen, die sich dort auftürmten und deretwegen es dort wohl recht eng werden könnte. Keinesfalls mit der Neuregelung anfreunden mochten sich die Freien Wähler: Es werde ohnehin schon geparkt am Goetheplatz; er sei aber für noch mehr Stellflächen zu schade, erklärte Johann Wurm. "Ich zweifle an, dass das Entspannung bringt", so der Stadtrat in Anbetracht der sieben zusätzlichen Plätze. Denn Stellflächen seien "im fußläufigen Bereich" ausreichend vorhanden."Wir sollten uns dann Gedanken machen, ob man den verkehrsberuhigten Bereich aufhebt", erklärte der Freie Wähler und sprach ein weiteres Übel an - die Geschwindigkeits-Überschreitungen. Mit Schritttempo sei kaum jemand unterwegs dort. Der Stadtrat habe ursprünglich auf eine Verkehrsberuhigung hinwirken wollen. Der Rathaus-Umbau sei eine Extremsituation. "Aber wir bringen das nicht mehr weg", meinte Wurm, dass erst einmal eingefahrene Regelungen später nur schwer wieder zu verändern wären. "Wir beleben die Innenstadt mit Autos." Sommer erklärte dazu, der Großteil der Bevölkerung wünsche alternative Stellplätze. (Info-Kasten)