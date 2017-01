Rathaus: Endlich startet Sanierung

Politik Waldsassen

"Wir sind froh, dass jetzt endlich mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden konnte", sagte Bürgermeister Bernd Sommer am Donnerstag bei der ersten Baustellenbesichtigung im Rathaus.

Mit dabei waren Architekten und Verantwortliche der ausführenden Baufirma. Seit einem Jahr laufen Begutachtungen, Ausschreibungen und Verhandlungen über die Finanzierung des rund 6,9 Millionen teueren Konzeptes. Die Höhe der staatlichen Förderung hatte in der Vergangenheit noch Probleme bereitet. Eine abschließende Entscheidung darüber gibt es aber noch nicht, hieß es auf NT-Anfrage. Am Montag war die Baustelle eingerichtet worden. Zurzeit werden die Deckenverkleidungen im den einzelnen Räumen des denkmalgeschützten Gebäudes am Basilikaplatz entfernt. Außerdem werden die Fußböden ausgebaut. Der Dachstuhl, der im oberen Geschoss mit Gipskartonplatten verkleidet ist, wird ebenfalls freigelegt.