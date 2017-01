Politik Waldsassen

24.01.2017

Anlass ist der schlechte Zustand des Hauses: Das Ende des Betriebs im Altenheim St. Maria hat sich schon vor geraumer Zeit angedeutet. Darüber informiert waren auch die Mitarbeiter.

Information zu kurzfristig

Darauf hat Stadtpfarrer Thomas Vogl auf NT-Anfrage hingewiesen. Das Personal sei am Mittwoch vergangener Woche über die aktuelle Situation und über die weitere Entwicklung informiert worden - am selben Tag wie die Bewohner und deren Angehörigen. Eine frühere Information der Mitarbeiter wäre nach Einschätzung von Vogl nicht sinnvoll gewesen.Wichtig ist für den Waldsassener Stadtpfarrer, dass dem Personal der anstehenden Veränderung wegen nicht gekündigt werden muss. Alle 24 Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz behalten und könnten im Seniorenheim St. Martin weiter beschäftigt werden. Pfarrer Vogl bestätigt, wonach die Pflegedienstleiterin im Seniorenheim St. Maria nach dessen Schließung künftig nicht automatisch auch in der Einrichtung St. Martin in dieser Position arbeiten wird. Denn dort sei die Stelle ja schon besetzt. "Wir müssen klären, wie sie in einer leitenden Funktion tätig sein kann." Einzelheiten stünden aber noch nicht fest.Bei der Weiterbeschäftigung des Personals im Seniorenheim St. Martin verweist Pfarrer Vogl auf eine 20-Prozent-Klausel in bestehenden Arbeitsverträgen: Diese ermöglicht eine Stundenreduzierung bzw. -erhöhung nach Bedarf. Dies werde genutzt, um das gesamte Personal weiter beschäftigen zu können. Unabhängig davon weist Pfarrer Vogl darauf hin, dass jeder Mitarbeiter des Altenheimes laut Arbeitsvertrag sowohl in St. Maria als auch in St. Martin eingesetzt werden kann. Dabei zeigt der Vorsitzende der Kirchenstiftung als Trägerin der Einrichtungen Verständnis, dass Umstellungen auch den Abschied von Gewohnheiten bedeuteten. Unzumutbare Härten stellten die Veränderungen aber nicht dar. Wer dies anders sehe, "... steht nicht in der Realität"."Nicht so toll", beschreibt eine Mitarbeiterin im Seniorenheim St. Maria die aktuelle Stimmung im Personal. Gegenüber dem NT beklagt die Frau, die nicht genannt werden möchte, vor allem die kurzfristige Information der Mitarbeiter. "Wir haben davon einen Tag vorher erfahren", verweist sie auf die Veröffentlichung in Oberpfalz-Medien am Donnerstag. Dies zeige den Stellenwert des Personals. Die Beschäftigte bestätigt die Aussage von Stadtpfarrer Vogl, wonach das absehbare Ende des Heimbetriebs immer wieder thematisiert worden sei.Unterschiedlich auf die angekündigte Schließung reagiert haben bei der Versammlung vergangene Woche die Bewohner des Altenheims St. Maria und deren Angehörige. Laut Pfarrer Vogl sei schon auch die Notwendigkeit für den Beschluss gesehen worden. Es sei aber auch gejammert worden, berichtet der Pfarrer - etwa weil noch ein weiterer Umzug im hohen Alter nicht mehr geplant war.