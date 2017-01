Politik Waldsassen

25.01.2017

Der Startschuss soll fallen, sobald das Wetter milder wird: Das städtische Wohnhaus Mühlbachgasse 1 wird in Kürze abgebrochen. Seit Herbst waren die Mieter ausgezogen aus dem Haus. Leer waren die Räume nicht.

Anderweit untergebracht

Fünf Leute waren zuletzt in den mehrstöckigen Haus untergebracht. Das Gebäude wird im Zuge der Neugestaltung des Mühlenviertels beseitigt; auf dem Grundstück sollen Parkflächen entstehen. In der Vergangenheit war die Immobilie von der Stadtverwaltung mitunter auch als Unterkunft für Obdachlose genutzt worden. An zwei Bewohner waren Wohnungen langfristig vermietet, mit Vertrag. Den Leuten war fristgerecht gekündigt worden, wie es heißt.Zuletzt lebten in den Wohnungen noch fünf Leute. Alle seien "im Einvernehmen" anderweitig gut untergebracht worden, erklärt auf Anfrage von Oberpfalz-Medien Verwaltungs-Geschäftsführer Karl-Hans Hofmann. Nicht bestätigen wollte der Sprecher, dass eine Familie jetzt in schlechteren Verhältnissen leben soll als zuvor im Haus Mühlbachgasse 1. Er lässt durchblicken, dass die Räumung des Hauses keine einfache Aktion gewesen ist. Hofmann ist aber wichtig, dass niemand "auf der Straße geblieben" ist, wie er sagt.Obdachlose hätten keinen Mietvertrag und nähmen es deswegen auch nicht so genau mit der Vorgabe, eine Wohnung "besenrein" zurück zu lassen: Dies sagt Hofmann im Zusammenhang mit dem Unrat, der offenbar von den Bewohnern nicht mehr mitgenommen worden ist und in den Wohnungen geblieben war. Stattliche Container füllten sich, als das Gerümpel jetzt vor Beginn der Abbrucharbeiten entsorgt werden musste. Bereits in der Dezember-Sitzung hatte der Stadtrat die Aufträge im Zusammenhang mit dem Abbruch des städtischen Wohnhauses vergeben. Bürgermeister Bernd Sommer gab die Beschlüsse in der ersten Sitzung des neuen Jahres bekannt. Den Abbruch erledigt die Firma Erd- und Tiefbau GmbH Ebersbach aus Ölsnitz für rund 101 1000 Euro. An Entsorgungskosten sind insgesamt 40 000 Euro genehmigt.