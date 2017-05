Politik Waldsassen

Josef Weber führte die Gäste durch das Gebäude. "Wir müssen das Alte, das Historische erhalten", sagte der Architekt beim Rundgang in der "Glück-Villa".

"Aus Alt mach Neu"

Alte Musterbücher

(jr) Großes Interesse fand am Samstag das Angebot zum "Tag der Städtebauförderung". "Wir dürfen nicht alles wegsanieren und glatt machen", so Weber und durfte die Besucher davon überzeugen: Ihm als Investor ist das gut gelungen. Schon bei der ersten Samstagführung am Vormittag standen die Interessierten Schlange, die längst nicht nur aus Waldsassen kamen.Architekt Josef Weber empfing seine Gäste im neu gestalteten Außenbereich der Villa, wo er seine Zuhörer in die Materie einführte. Dabei betonte er den Grundsatz "aus Alt mach Neu": Die einstige Baubrache ist wieder mit Leben erfüllt. Geschaffen wurden fünf Wohnungen und eine Büroeinheit im Erdgeschoss. Weber machte deutlich, dass der Barockbau in seinen Grundzügen erhalten bleiben sollte. "Wir wollten unbedingt den Charme der Vergangenheit bewahren. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen", sagte Weber.Im Außenbereich wurden einige Bäume entfernt. Somit ist das Gebäude auch von der Straße aus sehr gut einsehbar. Im Zuge der Sanierung wurden Teile der einstigen Stadtmauer mit saniert. Gleich beim Eingang ins Haus eine Glastafel - historisches Lamberts-Glas. Das Glas sei mit all seinen Fehlern belassen worden. "Gerade dieser Charme des nicht Perfekten ist es, was uns ausmacht".In einer Nische im Eingangsbereich sind alte Musterbücher der früheren Firma Glück vorhanden. Zu sehen sind historische Stoff-Rollos, einfach alte Überbleibsel der ehemaligen Firma Glück, die hier einst begann. Danach wurden die Büros des Versicherungsbüros Dyrbusch-Uhl besichtigt. Auch hier auffallend: Die Wände nicht kerzengerade sondern im historischen Zustand belassen, wenn auch nicht jeder Kante exakt winkelgetreu ist. Eingebaut wurden neue Fenster nach historischem Vorbild mit teils mundgeblasenem Lambertsglas. Geheizt wird mit Wand- und Fußbodenheizung. Der Fußboden in den Büros ist aus Kalkstein.Auf Nachfrage sagte Weber, dass insgesamt 2 Millionen Euro investiert wurden. An Zuschüssen erhielt er bislang 1,4 Millionen Euro an Städtebauförderungsmittel. Alle Wohnungen und Büros sind vermietet. Weber sprach von einer gelungenen Baumaßnahme. Sie zeige, was mit sinnvoll eingesetzten Städtebauförderungsmitteln alles möglich wäre. Weber stellte sich abschließend den Fragen seiner Zuhörer, zu denen sich später auch noch Bürgermeister Bernd Sommer gesellte.