Wechsel an CSU-Spitze

Politik Waldsassen

07.05.2017

Die Waldsassener CSU hat einen neuen Vorsitzenden: Markus Scharnagl trat die Nachfolge von Bernd Sommer an, der nach 12 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte.

Kontakte intensivieren

Die Waldsassener CSU ist die treibende und gestaltende Kraft in der Klosterstadt. Darauf dürfen wir zurecht stolz sein. Der neue Vorsitzende Markus Scharnagl

In geheimer Wahl sprachen sich alle bei der Jahresversammlung anwesenden Mitglieder für Markus Scharnagl aus. Der 46-jährige Querenbacher ist eine Art Quereinsteiger, denn er kam erst vor fünf Jahren zur CSU - wenngleich er nicht verhehlte, dass er sich schon früher zur CSU hingezogen gefühlt habe und politisch auch von ihr geprägt worden sei. Scharnagl gehört seit 2014 dem Stadtrat an und ist auch als Integrationsbeauftragter tätig. Der Ingenieur der Elektrotechnik ist verheiratet und hat drei Söhne."Die Politik in Waldsassen wird von der CSU gemacht - denn wir machen eine ordentliche Politik", betonte zuvor der scheidende Ortsvorsitzende Bernd Sommer. Der Schlüssel dieser erfolgreichen Politik sei, dass die CSU die Bürger bei ihren Vorhaben mitnehme. Von der Opposition komme so gut wie gar nichts. "Schade!", so Sommer. Er wolle sich nun noch mehr auf sein Amt als Bürgermeister konzentrieren, wolle aber in der CSU als stellvertretender Vorsitzender weiterhin mitarbeiten. Dafür erhielt Sommer dann auch das Vertrauen der Mitglieder.Markus Scharnagl gab sich leidenschaftlich: "Die Waldsassener CSU ist die treibende und gestaltende Kraft in der Klosterstadt. Darauf dürfen wir zurecht stolz sein." Als eine seiner Hauptaufgaben in der Zukunft sah er eine verstärkte Mitgliederwerbung. Aktuell hat der CSU-Ortsverband 163 Mitglieder. Man wolle hier noch zulegen, ganz nach dem Vorbild der boomenden Waldsassener Jungen Union mit derzeit 51 Mitgliedern. Zudem wolle Markus Scharnagl Kontakte zu Firmen und Betriebsbesuche intensivieren und mehr öffentliche Diskussionen zu aktuellen Themen durchführen. (Ausführlicher Bericht folgt)