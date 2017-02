Sport Waldsassen

08.02.2017

Die Eisstockschützen der Kondrauer Sportfreunde feiern den größten Triumph der Vereinsgeschichte.

Kondrau. Riesenfreude bei den Eisstockschützen der Sportfreunde Kondrau: Mit dem Aufstieg in die Bayernliga feiern sie den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Stiftländer belegten in der Bezirksoberliga - der Wettkampf wurde in der Weidener Eishalle ausgetragen - den dritten Platz. Und dieser Rang berechtigt zum Aufstieg in die Bayernliga Nord.Meister in der BOL wurde mit 40:12 Punkten der FC Untertraubenbach vor dem ASV Undorf (38:14). Dritter wurden die Kondrauer Sportfreunde mit 37:15 Punkten vor dem punktgleichen 1. FC Neunburg vorm Wald. Der etwas bessere Teiler sprach für die überglücklichen Kondrauer.Den 20. Platz belegte in dem 28 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld der TSV Friedenfels.