Sport Waldsassen

09.02.2017

09.02.2017

Kondrau. Der unerwartete Aufstieg der Eisstockschützen in die Bayernliga, der am Tag der Jahreshauptversammlung perfekt gemacht wurde, überstrahlte alles. Kein Wunder, dass Spartenleiter Manfred Schabner stolz war. Der größte Erfolg in der Sommersaison 2016 war der Wiederaufstieg der 1. Eisstockmannschaft in die Bezirksoberliga. Die Zweite sicherte sich in der Kreisliga den siebten Platz. Die meisten Turniereinsätze hatte Thomas Klein (20) vor Manfred Schabner (17).

Spielleiter Fußball, Philipp Hopfner, ging sehr detailliert auf die abgelaufene und derzeitige Saison ein. Aktuell belege die erste Mannschaft in der Kreisliga mit einem ausgeglichenen Punktekonto den 9. Tabellenplatz. Die 2. Mannschaft liege zwar aktuell auf dem letzten Platz in der Kreisklasse. Dennoch sei der Klassenerhalt noch möglich. In der Futsal-Bezirksliga stehe Kondrau im Finale gegen den TuS Schauenstein.Großen Dank zollte Hopfner neben den vielen Betreuern und Helfern vor allem dem scheidenden Spielertrainer Jürgen Schmidkonz. "Er war sich auch nicht zu schade, die Linien auf dem Spielfeld zu ziehen. Außerdem ist er als Betreuer in der C-Jugend aktiv." Jugendleiter Harald Kosalla berichtete von 140 Spielern in nahezu allen Altersklassen. Mehr als 120 Punktspiele gelte es zu absolvieren. Höhepunkte waren der erneute Besuch der Hans-Dorfner-Schule.AH-Leiter Jörg Müller verwies darauf, dass die B-Senioren an den Bayerischen Meisterschaften in Raigering teilnehmen werden. Wegen manch personeller Engpässe musste aber auch einige Testspiele abgesagt werden. Lobend betrachtete er die Trainingsmoral. Manuela Schnurrer, wies darauf hin, dass sich die Sparte Damengymnastik in "Bodyfit" umbenannt habe, um damit auch jüngere Frauen zum wöchentlichen Training zu locken: Drei Neue hätten sich seitdem der Sparte schon angeschlossen. "Bodyfit" biete Aerobic und Step-Aerobic sowie im Sommer Walking an.