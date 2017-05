Sport Waldsassen

26.05.2017

26.05.2017

Waldsassen/Arzberg, Nach den Finalspielen im KVOO-Pokal sind die Auswahlkämpfe zwischen den erfolgreichsten Keglerinnen und Keglern aus Oberfranken und der Oberpfalz der Höhepunkt der Saison. Die Herren aus beiden Regierungsbezirken standen sich zum Saisonabschluss in Waldsassen gegenüber, die Damen in Arzberg.

Die Kegler aus der Oberpfalz hatten die letzten fünf Vergleichskämpfe mehr oder weniger deutlich für sich entschieden und waren auch diesmal in der Favoritenrolle. Dass aber diesmal der Sieg mit 4598:4334 und damit 264 Holz Differenz so klar ausfallen würde, war schon eine Überraschung. Die Oberpfalz liegt nach diesem Erfolg mit 29:15 Siegen in Führung. Die Oberpfälzer stellten mit Markus Bartl von Glück auf Waldsassen (492 Holz) auch den absoluten Top-Kegler der Begegnung. Bei den Oberfranken war Dominik Eikhoff vom SKC Schirnding/Arzberg mit 467 Holz der beste Akteur.Bis zum Jahr 1994 traten auf beiden Seiten jeweils zehn Kegler an, ab 1995 waren es nur noch acht. In diesem Jahr hat man wieder auf zehn Kegler je Mannschaft zugegriffen. Der Hauptgrund dafür ist laut dem zweiten Sportwart Markus Haberkorn folgender: "Damals wurde auf alte Kegel gespielt, inzwischen geben die Kegel in der neuen Form einfach bessere Ergebnisse her. Und mit den zehn Keglern werden natürlich auch neue Rekorde aufgestellt."Für seinen 20. Einsatz bei den Auswahlkämpfen wurde Markus Haberkorn mit einem Zinnbecher geehrt. Rekordteilnehmer war für die Oberpfalz Karl-Peter Ebert jun. mit seinem inzwischen 29. Einsatz. Beide Kegler gehören ebenso wie Markus Bartl der Meistermannschaft von Glück auf Waldsassen an.Bei den Damen lagen die Keglerinnen aus Oberfranken mit 21,5:19,5 Siegen vorne. Nun bezwangen sie in Arzberg die Auswahl der Oberpfalz im 42. Wettkampf mit 4341:4296 Holz und bauten die Führung aus. Tagesbeste war Sabine Magdt vom KC Kolping Selb mit 480 Holz, bei den Oberpfälzerinnen überraschte die zum ersten Mal eingesetzt Theresa Etterer mit 455 Holz. Für ihren 15. Einsatz wurde Bettina Lux vom SKC Bavaria Waldsassen mit einem Zinnbecher geehrt. Rekordteilnehmerin war Angelika Meinhold von Fortuna Rehau mit ihrem 28. Einsatz.Ergebnisse HerrenOberpfalz - Oberfranken 4598:4334Oberpfalz: Daniel Schenkl (Viktoria Waldsassen) 481, Markus Bartl (Glück auf Waldsassen) 492, Siegfried Smola (TSV Neualbenreuth) 412, Ralf Selch (Glück auf Waldsassen) 489, Jürgen Bodenstein (TSV Neualbenreuth) 447, Tobias Kerst (SV Mitterteich) 447, Andreas Berling (Bavaria Waldsassen) 444, Karl-Peter Ebert junior (Glück auf Waldsassen) 455, Marco Albrecht (SKC Hard) 463, Markus Haberkorn (Glück auf Waldsassen) 468 Holz.Oberfranken: Tobias Mrasek (Grün-Weiß Hohenberg) 432, Marco Dolla (Schlößla Feilitzsch) 454, Stephan Fritzsch (TV Fortuna Rehau) 435, Axel Albrecht (SKC Holenbrunn) 425, Werner Meinhold (TV Fortuna Rehau) 445, Dominik Eikhoff (SKC Schirnding/Arzberg) 467, Sebastian Korzendorfer (SKC Schirnding/Arzberg) 417, Reinhold Alber (Schlößla Feilitzsch) 404, Markus Roßner (Schlößla Feilitzsch) 426, Stefan Bräuer (SKC Thiersheim) 429 Holz.Ergebnisse DamenOberfranken - Oberpfalz 4341:4296Oberfranken: Gitti Rubner (Grün-Weiß Hohenberg) 408, Sabine Müller (SKC Schirnding/Arzberg) 446, Sandra Prucker (TS Schwarzenbach) 390, Michaela Fischer (TS Schwarzenbach) 427, Sabine Magdt (KC Kolping Selb) 480, Angelika Meinhold (TV Fortuna Rehau) 432, Nadine Korzendorfer (SKC Schirnding/Arzberg) 421, Melanie Griesch (SKC Schirnding/Arzberg) 453, Corinna Weist (TV Fortuna Rehau) 425, Heike Böttner (Grün-Weiß Hohenberg) 459 Holz.Oberpfalz: Birgit Schampera-Platzer (SKC Hard) 417, Elfriede Schönberger (Gut Holz Mitterteich) 451, Ingrid Müller (KC 1971 Mitterteich) 425, Theresa Etterer (Alle Neune Tirschenreuth) 455, Susi Gralla (Glück auf Waldsassen) 411, Claudia Preisinger (KC 1971 Mitterteich) 428, Anni Meier (Gut Holz Mitterteich) 406, Ulla Trinks (SV Mitterteich) 444, Bettina Lux (Bavaria Waldsassen) 432, Sabine Ibsch (KC 1971 Mitterteich) 427 Holz.