09.02.2017

Es war eine Art Zäsur: Auf einmal wollten langjährige Vorstandsmitglieder nicht mehr. Das war vor einem Jahr. Heute präsentieren sich die Sportfreunde Kondrau wieder in bester Verfassung. Und mit so vielen Mitgliedern wie noch nie zuvor.

Kondrau. Intensive Arbeit war nötig, um Nachfolger zu finden. Das ist gelungen. Vorsitzender Wolfgang Hetz berichtete in der hervorragend besuchten Jahreshauptversammlung: "Die Neuen sind eine Riesenbereicherung in der Führungsmannschaft." Alle seien mit sehr viel Engagement und Herzblut bei der Sache.Auch im gesellschaftlichen Bereich war der Verein wieder sehr aktiv. Hetz erinnerte unter anderem an Skiausflug und den gemeinsamen Fasching mit der Kondrauer Feuerwehr. Das neue Konzept des Rosenmontagsballs, der "Retro-Rose-Monday", sei aufgegangen, dankte der vorsitzende Judith Müller und Anja Heinrich.Erfreut zeigte er sich, dass die Sportplatzpflege und die Platzmarkierung gut funktionieren. Unterstützung erhalten die Sportfreunde auch von einem Mini-Jobber. Hetz forderte alle Mitglieder auf, hier noch enger zusammenzuarbeiten. Der Sprecher ging auch auf den Bau eines multifunktionellen Sportplatzes beim SV Steinmühle ein, an dem auch die Sportfreunde und weitere vier Vereine sowie die Städte Mitterteich und Waldsassen beteiligt sind. Ein besonderer Dank galt hier vor allem der Stadt Waldsassen und Bürgermeister Bernd Sommer. Als Höhepunkt bezeichnete der Vorsitzende die Überreichung der zweiten Goldenen Raute durch den Bayerischen Fußballverband. In diesem Jahr könnten die Sportfreunde den nächsten Schritt unternehmen und die Goldene Raute mit Ähre beantragen. Einen Einblick in das "kleine Wirtschaftsunternehmen Sportfreunde Kondrau" gab Kassier Ralph Nerlich. Allerdings sei die Haushaltslage eher angespannt, zumal der bereits zugesagte Zuschuss des Bayerischen Landessportverbandes für den Sportheim-Anbau immer noch ausstehe. Mit 762 Mitgliedern zählen so viele Männer, Frauen und Kinder wie noch nie zum Verein.Bürgermeister Bernd Sommer zollte den Sportfreunden hohen Respekt. Das vor einigen Jahren entwickelte Leitbild der Sportfreunde, bezeichnete er immer noch als einzigartig in der Region. Großes Lob zollte er auch der engagierten Jugendarbeit. "Ihr seid einer der großen Vereine in Waldsassen und macht einen großen sozialen und gesellschaftlichen Dienst." Gemeinsam mit Vorsitzenden Wolfgang Hetz ehrte er anschließend langjährige Mitglieder.Für 15 Jahre Treue wurden Tobias Hecht, Nathalie Lochner, Sarah Burger, Kathrin Drechsel, Tobias Männer, Michael Schicker, Martin Heinrich, Stefan Hübner, Dagmar Günthner, Laura Möhwald, Nico Schnurrer, Simon Nickl, Felix Setzer, Nico Enders, Andreas Zeitler, Felix Reith, Roland Scherbl, Bastian Pötzl, Simon Boll, Vincent Heinrich, Michaela Dietz und Konrad Riedl, Uwe Fischbach, Daniel Schmidkonz und Andreas Schicker geehrt.25 Jahre Mitglied sind Bernhard Lang, Dominik Deinzer, Reinhard Wührl, Manuel Enders, Karl-Peter Fuchs, Norbert Bauer, Markus Tragl, Willi Malzer, Yvonne Lother und Wolfgang Haberkorn. 40 Jahre sind es bei Gerhard Laab, Konrad Döllinger, Roland Völkl, Matthias Schnurrer, Erna Klotz und Karl Heinz Hecht.Für jeweils 150 Spiele im Dress der Sportfreunde ausgezeichnet wurden die Fußballer Sven Ollermann, Heiko Zeus und Martin Roßkopf. Bei den Eisstockschützen wurden Thomas Klein (100 Einsätze), Manfred Stingl (200 Einsätze), Thomas Lochner (400 Einsätze) und Manfred Schabner (600 Einsätze) ausgezeichnet.