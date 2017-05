Sport Waldsassen

11.05.2017

9

0 11.05.2017

Daniel Schenkl nannte imposante Zahlen: 45 392 Kegel wurden umgestoßen, 14200 Kugeln wurden geschoben. Die meisten Aktiven stellte "Glückauf". Im Hobbylager war die Firma Wefra am stärksten vertreten.

"Die Bierpiloten"

"Bavaria" vorne

(kro) Schenkl ist Vorsitzender des Sportkegelclubs Viktoria, der die 58. Stadtmeisterschaft ausgerichtet hat. Bei dem Wettbewerb in Eberts Kegelsportcenter waren 142 Sportkegler dabei. Schenkl verwies darauf, dass es den Wettbewerb seit 1960 gibt. In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Bernd Sommer den Sponsoren: Ohne sie wäre eine solche Stadtmeisterschaft mit vielen Pokalen als Gewinne kaum zu stemmen. Neue Stadtmeisterin bei den aktiven Sportkeglerinnen wurde Claudia Preisinger (privat) mit sehr guten 483 Holz. Melanie Dellner mit 456 Holz und Claudia Roßkopf mit 436 Holz folgten auf den weiteren Plätzen, vor Bettina Lux (alle Bavaria) mit 435 Holz, und Susi Gralla (Glückauf) mit 424 Holz.Bei den aktiven Herren wurde Manuel Heinl (SKC Viktoria) mit 473 Holz neuer Stadtmeister, vor Dominik Boll (Bavaria) mit 461 Holz und Markus Haberkorn (Glückauf) mit 457 Holz. Daniel Bindl (Fortuna) wurde mit 446 Holz Vierter, vor Andreas Berling (Bavaria), der 440 Holz schob. Bei den aktiven Jugendlichen siegte Verena Bauer mit 396 Holz vor Vanessa Plommer (348 Holz). Beide kegeln für Glückauf. Im Tandem Mix wurden Markus Haberkorn/Susi Gralla mit 275 Holz neue Stadtmeister, vor Ralf Selch/Pia Kürschner (255 Holz) und Dominik Boll/Vanessa Plommer (249 Holz). Im Tandem-Herren wurde die Formation Markus Bartl/Ralf Selch mit 288 Holz Stadtmeister, vor Andreas Berling/Martin Roßkopf (284 Holz) und Karl-Peter Ebert/Markus Haberkorn (277 Holz).Beim Tandem-Damen siegten Ursula Eckert/Claudia Roßkopf mit 286 Holz, vor Bettina Lux/Melanie Dellner (233 Holz) und Gertraud Weiß/Brigitte Wisotzki (225 Holz). Neue Stadtmeisterin in der Hobbyklasse der Damen wurde Claudia Bergmann (Turnverein) mit 350 Holz, vor Laura Dietz (Die Bierpiloten) mit 341 Holz und Marion Schiml (TVW) mit 304 Holz. Bei den Hobby-Herren siegte Peter Schiml (TVW) mit 426 Holz, vor Alexander Eckert (Wölfe Fans) mit 406 Holz, und Matthias Knörrer (Wefra) mit 375 Holz. In der Hobbyklasse siegte bei den Jugendlichen Lena Gralla (Glückauf) mit 297 Holz, vor Jennifer Bergmann (TVW) mit 252 Holz und Maximilian Ernstberger (Stiftländer Blaskapelle) mit 242 Holz.In der Mannschaftswertung wurden bei den aktiven Herren Bavaria mit 2161 Holz Stadtmeister, vor Glückauf (2156 Holz) und Viktoria (2115). Bei den Damen wurde ebenso Bavaria mit 1749 Holz vor Glückauf (1667 Holz) und Viktoria (753 Holz) neuer Stadtmeister. Bei den Hobby-Keglern siegten die Wölfe Fans mit 1441 Holz, vor dem Turnverein Waldsassen (1401 Holz) und Wefra (1330 Holz).

(kro) Mit launigen Worten übernahm Daniel Schenkl die Siegerehrung. Dabei erwähnte der Viktoria-Vorsitzende, dass Manuel Heinl das beste Abräumergebnis vorweisen konnte. Und dass eine junge Keglerin darunter war, die die 50 Kugeln binnen 11 Minuten schob. "So schnell hat wohl noch nie eine einen Wettkampf durchgezogen".