Sport Waldsassen

14.05.2017

96

0 14.05.201796

Die Kindertanzgruppen des im Turnverein Waldsassen (TVW) waren kürzlich beim 18. Gauwettkampf in Neutraubling mit von der Partie. Es waren auch viele Eltern dabei: Sie unterstützten ihre Kinder beim Wettkampf "Gym, Dance und Showtime" lautstark. Die Mädchen der Tanzgrupe "Magic" (links, mit ihren beiden Trainerinnen Regina Gerl, rechts, und Vanessa Eckert) belegten im Bereich "Show" in der Altersklasse Mini bis 8 Jahre einen herausragenden ersten Platz. Die Gruppe "Amazing" (rechts, mit Regina Gerl) erreichte in der Kategorie "Show" in der Altersklasse Kinder 9 bis 13 Jahre sicherte sich den zweiten Rang. Bilder: exb (2)