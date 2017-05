Vermischtes Waldsassen

29.05.2017

Rund 40 Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap stellten sich den Aufgaben. Auf dem Spielfeld ging's in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe hoch her.

Kondrau. (kro) Beim mittlerweile fünften Inklusionstag auf dem Gelände der Sportfreunde Kondrau (SFK) freute sich Vorsitzender Wolfgang Hetz, dass auch der ehemalige Landrat und Lebenshilfe-Vorsitzender Karl Haberkorn und sein Stellvertreter Franz Malzer gekommen waren, außerdem weitere Vorstandmitglieder. Mit dabei auch Schulleiter Uli Sommer.Den Inklusionstag vorbereitet hatten Judith Müller und Anja Heinrich: Auf einem Parcours mit fünf verschiedenen Stationen durften sich die Sportler messen und die Leistungen einander vergleichen. Dabei sollte aber der Spaß am Sport im Blickpunkt stehen - und so wurde es auch gehandhabt. Anspruchsvoll ein Pedalo-Parcours - körperliches Geschick und Gleichgewichtssinn waren hier gefragt. Gefühl und Konzentration war auch beim Fußballhockey nötig: Ein kleiner Ball musste mittels eines Hockeyschlägers durch einen bestimmten Parcours gespielt werden.Etwas ganz was anderes war das Asphaltstock-Zielschießen auf der Asphaltbahn. Manch einer hatte wohl zum ersten Mal in seinem Leben einen Asphaltstock in seinen Händen. Zielsicherheit und eine starke Schusstechnik waren gefragt, als es darum ging, die Torschussgeschwindigkeit zu messen. Etwas mehr Gefühl brauchte man beim Torwandschießen. Abschließener Höhepunkt die Siegerehrung: Für die Sportler gab es neben Urkunden auch Fußbälle.