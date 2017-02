Vermischtes Waldsassen

"Aufgebauscht" wäre das Problem, hören die Angehörigen inzwischen von den Verantwortlichen. Und dass alles viel einfacher wäre, wenn sie still halten würden. Fakt ist: Bewohner des Seniorenheims St. Maria fürchten sich vor der Zukunft. Einige wünschen sich sogar den Tod.

Kein "Rumpf-Betrieb"

Hintergrund Träger der beiden Seniorenheime St. Martin und St. Maria in Waldsassen ist die katholische Kirchenstiftung. Leiter beider Einrichtungen, die organisatorisch eine Einheit sind, ist Bernhard Riedl. Er ist Angestellter der Kirchenstiftung. Seit 1. November 2016 kümmert sich der Caritas-Diözesanverband Regensburg auf vertraglicher Basis um die Pflege in beiden Häusern. (pz)

Wir werden sehen, wie wir allen Ansprüchen gerecht werden können. Stadtpfarrer Thomas Vogl

"Wenn ich nur sterben könnte", zitiert Renate Bergmann ihre Mutter, die seit sieben Jahren in einem Einzelzimmer in St. Maria wohnt - und sich ängstigt vor dem, was noch kommen mag. Seit bekannt ist, dass die Einrichtung an der Egerer Straße geschlossen wird, ist in dem Altenheim in kirchlicher Trägerschaft nichts mehr so wie es war. "Die Leute haben Angst"."Mit Veränderungen, einer nicht idealen Lösung und der Schließung von St. Maria haben wir keine Probleme", heißt es in einer Stellungnahme einiger Angehöriger. "Aber was uns wütend macht, ist der Umgang mit alten kranken und gebrechlichen Menschen und deren Angehörigen." Sie wollen prüfen lassen, ob dies alles rechtens wäre. Nach Bekanntgabe der Schließung war den Bewohnern der Umzug ins Altenheim St. Martin angeboten worden. Die Angehörigen dürften sich aber auch anderweitig umsehen, heißt es in der Stellungnahme. Auf die Frage, ob alle Bewohner ein Zimmer im Altenheim St. Martin bekommen, habe Stadtpfarrer Vogl mitgeteilt, dass nur 30 Plätze zur Verfügung stehen. Zum damaligen Zeitpunkt waren 37 Senioren in St. Maria untergebracht. Bei einer Besichtigung dreier Zimmer in St. Martin habe die Heimleitung die Frage, ob sich die Angehörigen gleich ein Zimmer aussuchen dürften, mit "Nein" beantwortet. Man könne Wünsche äußern und diese aufschreiben. Termin für den Umzug wäre "irgendwann im Mai".Der Umzug soll bei einer Ernstfall-Einsatzübung mit Feuerwehr und dem Roten Kreuz an einem Tag stattfinden. Damit hätten die Angehörigen kein Problem. "Aber wenn meine Mutter dort hinten einzieht, dann in ein eingerichtetes Zimmer", sagt die Tochter einer Seniorin und bedauert, dass Zimmerwünsche nicht gleich berücksichtigt werden könnten. Freie Räume würden für die Kurzzeitpflege benötigt, so die Auskunft. "Das ist mir egal, das könnte ja benützt werden zwischendurch. Aber ich möchte wissen, wohin meine Mama kommt." Eine weitere Angehörige findet: "Das Menschliche fehlt halt etwas.""Es ist so vereinbart, dass die Angehörigen sich mit dem Heimleiter besprechen und sich melden, wer ins Haus St. Martin möchte", erklärte auf Anfrage von Oberpfalz-Medien Stadtpfarrer Thomas Vogl als Vertreter der Kirchenstiftung, der Trägerin des Hauses. "Wir werden sehen, wie wir allen Ansprüchen gerecht werden können." Das geplante Vorgehen sei in Absprache mit dem Diözesan-Caritasverband Regensburg organisatorisch so entschieden und werde entsprechend umgesetzt. Ein "Rumpf-Betrieb" im Haus St. Maria solle vermieden werden. "Der wäre auch wirtschaftlich nicht gerechtfertigt." Als "höchst kompliziert und schwierig" beschreibt Stadtpfarrer Vogl die Situation und bedauert, dass nun offenbar über die Medien Druck auf die Verantwortlichen ausgeübt werden soll. Die vielen Interessen seien nur schwer unter den sprichwörtlich einen Hut zu bringen. Dabei unterstreicht der Stadtpfarrer das Mitwirken von Heimleiter Bernhard Riedl. "Er engagiert sich und bringt sich ein." Dies habe so auch der Caritas-Diözesanverband bestätigt. Dort war am Mittwoch niemand der Verantwortlichen für eine Stellungnahme erreichbar. Einige Angehörige haben sich in Einrichtungen andernorts für Heimplätze vormerken lassen - als Alternative. "Unsere Angehörigen sind überwiegend gebürtige Waldsassener, die auch in Waldsassen sterben möchten", heißt es in der Stellungnahme. Doch bis dahin würden sie gerne in der Klosterstadt bleiben. Die Bewohner schätzten die Gemeinschaft in St. Maria. "Hier ist es so familiär", sagt eine Angehörige.Renate Bergmann erzählt, dass sie ihre Mutter regelmäßig besucht. "Wir sind täglich eine Stunde unterwegs." Vor diesem Hintergrund wäre es schwierig, wenn die Mutter in ein Heim außerhalb Waldsassens umzöge. "Irgendwo in ein Loch hinein schoppen lasse sie sich nicht", sagt die Tochter über die Mama und überlegt die letzte Möglichkeit: "Notfalls baue ich daheim um." (Info-Kasten)