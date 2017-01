Vermischtes Waldsassen

09.01.2017

Zum letzten Mal geöffnet war am Sonntag nach Dreikönig die Stiftsbasilika: Vor allem wegen des Abbaus des Gerüsts und dessen Verkleidung im Hauptschiff ist die Barockkirche in den nächsten Wochen bis Ende März gesperrt. Bis dahin wird auch der neue Volksaltar, den Bildhauer Herbert Lankl aus Thanhausen gestaltet, an Ort und Stelle sein. Die neuen Altarstufen waren bereits im Herbst gesetzt worden (wir berichteten). Besichtigungen sind zurzeit nicht möglich. Zur Altarweihe am 26. März soll sich die Stiftsbasilika in festlichem Glanz mit dem Anstrich in der vom bereits renovierten Chorraum her bekannten Farbgebung zeigen.

Seit Montag, 9. Januar, werden die Gottesdienste werktags wie an den Wochenenden ausgelagert. Als Ausweich-Kirchenräume dienen der Pfarrei die Kirche im Altenheim St. Martin (samstags 18 Uhr, sonntags 11 Uhr) sowie die Klosterkirche (sonntags 8 und 9.30 Uhr). In der Krankenhauskapelle wird sonntags um 10.30 Uhr Gottesdienst gefeiert. Werktagsgottesdienste finden alle in der Klosterkirche statt. Die Trauergottesdienste vor Beerdigungen werden ebenfalls in der Kirche im Seniorenheim St. Martin und der Klosterkirche gefeiert, heißt es im Pfarrbrief.