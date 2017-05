Vermischtes Waldsassen

04.05.2017

15

"Einfach Christus - der Weg zur Gemeinschaft" - so lautete das Motto der Christus-Wallfahrt im thüringischen Volkenroda. Die Zisterzienserinnen und eine Gruppe aus Waldsassen machten sich anlässlich des Reformationsjubiläums auf den Weg zum Mutterkloster. Schließlich war die Abtei in Waldsassen 1133 von Volkenroda aus gegründet worden.

Bauernkapelle spielt auf

Wirken und Leben

Der Vormittag des Wallfahrtstages stand ganz im Zeichen des Unterwegsseins. Von verschiedenen Orten aus der näheren und ferneren Umgebung machten sich Pilger bei strahlendem Sonnenschein auf nach Volkenroda. Tagsüber boten auf dem Klostergelände ein Markt der Möglichkeiten mit dem Verkauf von Klosterprodukten verschiedener Gemeinschaften, das gemeinsame Essen und Attraktivitäten für Kinder Möglichkeiten zur Begegnung, zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch untereinander. Bayerisches Flair brachte die Bauernkapelle Münchenreuth, die dafür eigens angereist war.Höhepunkt war der ökumenische Gottesdienst am Nachmittag im Christus-Pavillon, der einst auf der Expo 2000 in Hannover stand und später seine neue Heimat in Volkenroda fand. Bei der Feier wirkten mit Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Bistum Erfurt), Ulrike Köhler, Pfarrer Dr. Albrecht Schödl (beide Jesus-Bruderschaft Volkenroda) und Äbtissin M. Laetitia Fech OCist (Abtei Waldsassen). Auch verschiedene christliche Gemeinschaften, Kommunitäten und Orden evangelischer und katholischer Konfession stellten bei dem Gottesdienst das Charakteristische ihres geistlichen Lebens und Wirkens vor. In ihrem Grußwort brachte Äbtissin M. Laetitia die geschwisterliche Verbundenheit der beiden Klöster Volkenroda und Waldsassen zum Ausdruck. Anhand einer modernen Christus-Plastik im Altenberger Dom fand sie im Reformations-Gedenkjahr in der Kreuzesverehrung des heiligen Bernhard von Clairvaux und Martin Luthers einen gemeinsamen Nenner der beiden christlichen Konfessionen. Als schönes Erinnerungsgeschenk an diesen wunderbaren Tag hatten die kleinen Schwestern Jesu für alle Pilger ein Jesuskind aus Ton im Gepäck. Diese Jesuskinder stellen sie liebevoll in Handarbeit selbst her.Gestärkt durch die konfessionsübergreifenden Begegnungen und die geistlichen Impulse des Tages machten sich die Waldsassener Pilger am Abend auf die Heimreise.