Vermischtes Waldsassen

07.02.2017

Bislang unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Transportbetonfirma in Waldsassen Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Im Zeitraum von Samstagmittag, 4. Februar bis Montagmittag drangen die Einbrecher laut Polizeiangaben in die Betriebsräume einer Transportbetonfirma in der Carl-Zeiss-Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, zwickten der oder die Täter zunächst ein Vorhängeschloss an einem Schiebetor auf und schlugen anschließend die Scheibe einer weiteren Zugangstüre ein. Danach wurden sämtliche Geschäftsräume durchsucht. Aus den Räumen stahlen die Täter Werkzeuge und Werkzeugmaschinen und aus dem Tank eines Transport-Lkws wurden rund 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Entwendungsschaden beträgt circa 3200 Euro. Der Sachschaden dürfte bei etwa 150 Euro liegen. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Waldsassen unter Telefonnummer 09632/849-0.