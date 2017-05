Vermischtes Waldsassen

04.05.2017

Die theoretische Einführung gab's am Mittwoch im Jugendheim-Festsaal - vor gefüllten Tischreihen. Die praktische Fortsetzung folgt heute live in der Basilika.

Gestärkt für den Himmel

Pinsel in geweihtem Öl

Schon vorm Beginn Gebete und Gesänge Wie Pater Romanos zur Gestaltung und Feier der "göttlichen Liturgie" am heutigen Freitag sagte, werde er diese zusammen mit einem Diakon feiern. Die Kirchenbesucher sollten nicht überrascht sein, wenn sie um 19 Uhr in die Basilika kommen und die Feier schon im vollen Gange vorfinden: Denn in der orthodoxen Kirche sei es üblich, dass sich die Zelebranten sich halbe Stunde mit Gebeten und Gesängen auf die Göttliche Feier einstimmen. Es gibt keine Orgelmusik weil in der Orthodoxenkirche der Gesang die Liturgiefeier kennzeichnet. Dazu wird auch ein Chor der Musikschule Regensburg anwesend sein. (kgg)

Einen Blick auf die große spirituelle und liturgische Tradition der orthodoxen Kirche gab beim Vortrag von Pater Romanos Werner OSB im voll besetzten Jugendheim-Festsaal. Am heutigen Freitag um 19 Uhr gibt es die Feier der byzantinischen Liturgie in der Basilika live zum Miterleben und zum Mitfeiern.Hans Stelzl, Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Tirschenreuth, hieß im Namen des verhinderten Stadtpfarrers Thomas Vogl und der mit einladenden Katholischen Verbände der Pfarrei Waldsassen sowie des Erwachsenenbildungswerkes die Versammlungsteilnehmer willkommen. "Die Kirche Christi atmet mit zwei Lungenflügeln", zitierte Stelzl Papst Johannes II. Er hatte damit die Kirche des Ostens und des Westens gemeint. Der Vortragsabend ist gedacht als Hinführung zu der "göttlichen Liturgie" die mit dem Pater und Waldsassener Pfarrvikar Romanos Werner in der Basilika stattfinden wird, sagte Stelzl. Einleitend stellte Pater Romanos seine Kleidung mit Hut und dreiteiligem Schleier und dem Übergewand mit silbernem Brustkreuz. Zur Liturgiefeier sagte der Referent, heißt es hier bei den Mönchen "wie kann ich Gott näher kommen, wenn ich nicht selber in meinem Innersten Gott nahe bin".Die byzantinische Liturgie versuche in einer Art und Weise den Blick nach innen zu stärken um so Gott nahe zu kommen. Die Basilika sei eine katholische Kirche, komme aber in ihrem Schmuck einer orthodoxen sehr nahe. "Wenn ich die Kirche betrete, verlasse ich für einen bestimmten Zeitraum die Welt, um hier ganz für Gott zu leben - die Welt verlassen um für den Himmel gestärkt zu werden." Dazu seien bei heiligen Messen und der göttlichen Liturgie auch die schönen Gewänder für das Auge und für die Nase der Weihrauch nötig.Neben seiner Stola hatte Pater Romanos seine persönlichen Gegenstände wie den aus heimischem Holz und in Russland gedrechselten Kelch mitgebracht. Im Anschluss seiner mit viel Beifall bedachten Ausführungen, für die sich Gudrun Sirtl für die Katholischen Verbände mit einem Geschenk und Hans Stelzl mit einer Flasche Wein bedankten, durften sich die Versammlungs-Besucher von Pater Romanos Werner mit einem Pinsel in geweihten Öl getaucht auf die Stirn segnen lassen. (Info-Kasten)