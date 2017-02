Vermischtes Waldsassen

14.02.2017

32

0 14.02.201732

Spektakulär schien der Zusammenstoß. Doch er endete für die Insassen glimpflich.

Mitterteich. Am Dienstag, 14. Februar, gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW die Bundesstraße B299 in Mitterteich in Richtung Autobahn A 93.Beim Linksabbiegen auf die A 93 übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden 41-jährigen österreichischen Ford-Fahrer. Das Auto wurde durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn auf die angrenzende Böschung geschleudert. Die VW- Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mit den BRK ins Krankenhaus Tirschenreuth gebracht.Der Beifahrer im VW, sowie die beiden Insassen im Ford wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Mitterteich war zur Verkehrsabsicherung vor Ort, anschließend reinigten die Helfer die Fahrbahn.Durch den Verkehrsunfall entstand nach Angaben der Polizeiinspektion Waldsassen ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.