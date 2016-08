Hochzeit in der Dreifaltikeitskirche Kappl

30.08.2016

Tirschenreuth. (kro) Die Krankenschwester Christina Ullrich aus Tirschenreuth und der Kfz-Mechaniker Manuel Schneider aus Asch bei Mähring haben am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche Kappl bei Münchenreuth geheiratet. Die Trauung nahm Kaplan Paul Gebendorfer aus Tirschenreuth vor. Gesanglich wurde die Trauung vom Chor "TonArt" aus Wondreb umrahmt. Nach dem Gottesdienst wurde das frischvermählte Paar, das in Tirschenreuth wohnen wird, von Reiterinnen des Aktivstalls Meuerhof und den Fußballern des SV Griesbach im Ehrenspalier erwartet. Bild: kro