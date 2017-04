Vermischtes Waldsassen

25.04.2017

15

0 25.04.201715

Einen gebührenden Empfang bereiteten die "Tell"-Schützen ihrem Vereinskameraden Markus Rosner. Der neue Bezirksschützenkönig hat nächstes Jahr die Chance, seinen Titel sogar im Heimatlandkreis zu verteidigen.

Hundsbach. Nachdem er im Vorjahr Gauschützenkönig war, setzte Rosner beim Schießwettbewerb um den Titel des Bezirksschützenkönigs kürzlich in Kelheim noch eins drauf. Der Aktive von der Schützengesellschaft "Tell" siegte mit dem Luftgewehr. Schon bei der Proklamation auf dem Panoramaschiff "Altmühlperle" beim 67. Bezirksschützentag war zu vernehmen, dass die Hundsbacher ihrem Würdenträger daheim einen entsprechenden Empfang bereiten wollen. So warteten die "Tell"-Schützen am Sonntagabend mit der Münchenreuther Bauernkapelle auf ihren Markus, um ihn sogleich in Begleitung von zweitem Bürgermeister Karlheinz Hoyer bei einem Umzug durchs Dorf den Mitbürgern zu präsentieren. Bei der Begrüßung am Vereinsheim zeigte sich Schützenmeister Bruno Rosner - er ist übrigens der Vater des Bezirksschützenkönigs - erfreut über den Erfolg in den eigenen Reihen. Da im nächsten Jahr der Stiftlandgau in Konnersreuth das Bezirkskönigsschießen ausrichtet, hoffte Rosner, dass dort die Königswürde verteidigt werden kann. Bevor es zum Umtrunk ins Schützenhaus ging, durfte der neue Titelträger die Kapelle zum "Tölzer Schützenmarsch" dirigieren.