Vermischtes Waldsassen

07.05.2017

07.05.2017

Was macht den Freistaat Bayern aus? Typisches Brauchtum stand beim Sommerfest des Katholischen Kinderhauses St. Michael im Mittelpunkt - wobei auch so manches Klischee nicht fehlte. Weiß-blau ging es zu bei der Veranstaltung unter dem Motto "Tanz in den Mai". Alle 137 Mädchen und Buben des Kinderhauses waren in die Vorführungen mit eingebunden, viele von ihnen trugen Dirndln und Lederhosen. Bei herrlichem Sonnenschein waren Hunderte Besucher gekommen, darunter auch Stadtpfarrer Thomas Vogl und Kaplan Marianus.

Brezen und Bier

Kinderhausleiterin Monika Demmer freute sich ganz besonders, dass das Wetter zum Sommerfest endlich mal mitgespielt habe. "Unsere Kinder wollen euch in den Frühling begleiten, sie nehmen euch mit auf die Reise", kündigte sie die Vorführungen an. Das 45-minütige Programm begann mit dem Einmarsch der Kinder, wobei ganz traditionell der Bayerische Defiliermarsch erklang. Danach sangen die Kinder "Bayrisch woll'mer lustig sein", bevor Gstanzlsänger des Kinderhauses in die Moderation einstiegen.Die Krippenkinder tanzten zu dem Song "Hörst du die Regenwürmer husten", ehe ein Blumentanz präsentiert wurde. Es folgte der zünftige Bier-Brezen-Tanz zu bayrischer Blasmusik. Angedeutete Bierkrüge durften nicht fehlen auf der weiß-blau geschmückten Bühne - echter Gerstensaft war natürlich nicht mit von der Partie. Vollzogen wurde im weiteren Verlauf ein Spagat von bayerischer Folklore bis hin zum Rock'n'Roll. Kleine Holzfäller führten den "Holzhacker-Tanz" auf, bevor der Höhepunkt im Programm anstand, das Maibaumaufstellen. Dazu erklang das Lied "Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht", gefolgt vom Auftritt eines Sängers, der den österreichischen Entertainer Andreas Gabalier mimte. Beendet wurde das Brauchtums-Spektakel mit der Bayernhymne, wobei Kinder und Erwachsene kräftig mitsangen. Traditionell erfolgte der Auszug erneut mit dem Bayerischen Defiliermarsch. Berührungsängste sind den Mädchen und Buben des Kinderhauses fremd - dies zeigte sich auch daran, dass acht Migrantenkinder in die Vorführungen zur bayerischen Kultur mit eingebunden waren.Monika Demmer dankte ganz besonders dem Bauhof der Stadt Waldsassen, ohne dessen großartige Unterstützung im Vorfeld eine solche Veranstaltung kaum möglich wäre, wie sie betonte. Dank galt aber auch dem Elternbeirat, dessen Mitglieder wiederum für das leibliche Wohl der Gäste sorgten. Zur Auswahl standen nicht nur bayerische, sondern auch türkische Spezialitäten. Die Gäste und die Kinder langten ordentlich zu und genossen das Beisammensein bei schönem Wetter.