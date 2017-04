Vermischtes Waldsassen

Anlass zum Feiern hatten am Sonntag Pfarrangehörige, die vor 25, 40, 50, 60 oder mehr Jahren in der Basilika zum ersten Male die Kommunion empfingen. Beim Dankgottesdienst freute sich Stadtpfarrer Thomas Vogl, dass viele Frauen und Männer der Einladung zu dieser gemeinsamen Gottesdienstfeier gefolgt waren.

Diesen zweiten Sonntag nach Ostern prägten zwei Motive. Er werde von alters her "Weißer Sonntag" genannt, weil in früherer Zeit an diesem Tag die Neugetauften der Osternacht ihre weißen Gewänder abgelegt hätten. Viele der Gottesdienstbesucher hätten an diesem Datum selbst ihre Erstkommunion gefeiert. Es sei gut, sich an diesen Tag zu erinnern, weil es doch das Wesentliche sei, was den christlichen Glauben ausmache und man sich mit Christus so verbunden fühle, sagte Stadtpfarrer Vogl. Papst Paul II. habe diesem Sonntag einen zweiten Charakter gegeben, und so feiere die Kirche ihn als "Tag der göttlichen Barmherzigkeit". Nach dem Gottesdienst fanden sich die Kommunionjubilare zu einem Erinnerungsbild auf den Stufen des Hochaltares zusammen, wo vor vielen Jahren schon die Fotos zur Erstkommunion gemacht wurden. Mit dabei waren auch drei Kinder, die im vergangenen Jahr erstmals an den Tisch des Herrn getreten sind und zur Mitfeier eingeladen waren. Bild: kgg