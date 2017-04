Vermischtes Waldsassen

Einprägsames Gedächtnistraining stand kürzlich beim Frauenbund auf dem Terminplan. Sechs Abende führten zu mehr spielerischer Merkfähigkeit.

Rechnen mit Micky Maus

Blockade bei Stress

Beide Gehirnhälften

Münchenreuth. "Denken hält das Hirn fit", sagt Gedächtnistrainerin Elisabeth Flogaus. Der Frauenbund Münchenreuth hatte zu einem entsprechenden Kurs an sechs Abenden ins Vereinsheim eingeladen. Vierzehn Damen werden sich noch lange daran erinnern.Flogaus erklärte, dass der Mensch immer als ganzheitliches Wesen gesehen und behandelt werden müsse. Deshalb sei unter vielen anderen Aspekten eine gesunde Ernährung wichtig. Trainiert werden beim ganzheitlichen Gedächtnistraining sowohl das Lang- als auch das Kurzzeitgedächtnis. Wahrnehmung, logisches Denken, Denkflexibilität, Fantasie und Kreativität, Konzentration, Wortfindung und deren entsprechende Strukturierung standen ebenfalls auf dem Stundenplan der "Schülerinnen". Geistige und körperliche Übungen ergänzten die Theorie und beim Spiel "1,2,3,4 - Micky Maus" war Kopfrechnen gefragt.Bei einer anderen Übung galt es, in kurzer Zeit zu jedem Buchstaben im Alphabet eine Tätigkeit, die mit Urlaub zu tun hat, aufzuschreiben. Das hört sich einfacher an, als es ist, erfuhren die Teilnehmerinnen. "Bei Stress und Hektik haben viele eine Synapsen-Blockade", wusste die Gedächtnistrainerin. "Man steht auf der Leitung." Es war also keine Schande, wenn nicht jeder gleich ein passendes Wort einfiel.Spaß sollte das Training vor allem machen und im Vereinsheim in Münchenreuth wurde bei den Übungen oft viel gelacht. Ganzheitliches Gedächtnistraining steigere spielerisch und ohne Stress die Leistung des Gehirns, sagte Elisabeth Flogaus. Alle Übungen bezögen sämtliche Sinne und beide Gehirnhälften mit ein. Das führe zu einer Steigerung der allgemeinen Lernfähigkeit und der Aktivierung des gesamten Organismus, so die Referentin. "Es gibt mir zu denken, dass viele ihren Körper trainieren - aber nur wenige ihren Geist", habe schon der römische Dichter und Schriftsteller Seneca erkannt. Seit zehn Jahren ist Elisabeth Flogaus Gedächtnistrainerin. Durch ihre Arbeit als Altenpflegerin ist sie auf diese Art des Trainings aufmerksam geworden. Mit einem bunten Frühlingsstrauß bedankte sich Frauenbund-Vorsitzende Gerda Sommer bei der Referentin für die kurzweiligen Abende.