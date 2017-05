Vermischtes Waldsassen

03.05.2017

0 03.05.2017

Die "Freunde der Kappl" sind aktuell 314 Frauen und Männer - zu wenig, sagt stellvertretender Vorsitzende German Gleißner bei der Jahreshauptversammlung. Bei beiden Kapplfesten soll engagiert um neue Förderer geworben werden.

Ehrungen

Münchenreuth. (jr) Bei dem Treffen beim Kapplwirt gab den Vorstandsbericht German Gleißner, in Vertretung für den beruflich verhinderten Vorsitzenden Bernhard Lux. Er berichtete von drei Vorstandssitzungen, wo Veranstaltungen und Wichtiges rund um das Gotteshaus besprochen wurden. Mit beteiligt war der Verein bei diversen musikalischen Veranstaltungen in der Kirche. Weiter hat der Förderverein zur Deckung der Heizkosten eine Spende in Höhe von 3000 Euro überreicht.Damit die Einnahmequellen stärker sprudeln, werden künftig handgefertigte Kerzen verkauft. Weiter war sich der Verein einig, auch künftig bei den Konzerten in der Kapplkirche mit als Veranstalter aufzutreten. Für kommendes Jahr regte Gleißner einen Lichtmessmarkt an. Die beiden Kapplfeste finden heuer am 25. Mai und 11. Juni statt. In die ausgelegte Liste zur Mitarbeit trugen sich spontan viele Mitglieder ein. Kassierer Konrad Rosner berichtete, dass der Förderverein finanziell auf starken Füßen steht. Treue Mitglieder sind ebenfalls geehrt worden: 25 Jahre im Verein sind Anneliese und Otmar Kunz, Richard Eckstein, Helmut Übelacker, Monika Pauli-Mörtl, Sonja Wolf, Dr. Siebert Sappert, Magdalena Schricker, Klaus Hars und Margot und Karl-Heinz Hübner. In seinem Schlusswort bat Kapplpfarrer Pater Friedhelm Czinczoll um weiteren Zusammenhalt, um das Denkmal Kapplkirche zu erhalten. Sein Dank galt dem Förderverein für die gewährte Unterstützung.