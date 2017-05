Vermischtes Waldsassen

22.05.2017

89

0 22.05.201789

Im Kampf gegen den Lkw-Transitverkehr hat die Bürgeraktion "Mitmachen lohnt - echte Umgehung - tatsächliche Entlastung" einen neuen Antrag ans Landratsamt gestellt. Falls nötig, soll sogar eine Erzwingungsklage folgen. Mit Verweis auf konkrete Gefahren und Belastungen fordert die BA für schwere Lkw ein Nachtfahrverbot sowie Tempo 30.

Brennpunkt Krankenhaus

Grenzwerte überschritten

Eigene Messungen

Kritische Fragen "Die Bürgeraktion ist nicht verantwortlich für fehlende Fachkompetenz und mangelndes Engagement seitens der Stadt, des Landratsamtes, des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach bis hin zum Bayerischen Innenministerium", heißt es am Ende des Antragschreibens. Dennoch bietet die Bürgeraktion den Behörden "einen sachlichen und fachlich geführten Dialog" an. Abschließend stellen die Verfasser noch kritische Fragen - etwa warum die Straßenverkehrsbehörde von ihrer Eingriffsbefugnis keinen Gebrauch gemacht habe, warum wissentlich gegen die Verkehrssicherungspflicht verstoßen werde oder warum die Stadt Waldsassen nicht selbst schon eine Erzwingungsklage für eine Allgemeinverfügung eingeleitet habe. (lnz)

"Zur Erhaltung der Lebensqualität beantragt die Bürgeraktion im Rahmen einer Allgemeinverfügung die Begrenzung für Lkw ab 7,5 Tonnen auf maximal 30 km/h in der Egerer Straße und Teilen der Prinz-Ludwig-Straße sowie ein Nachtfahrverbot durch die Stadt Waldsassen", heißt es einleitend in dem Schreiben. Untermauert werden die darin enthaltenen Forderungen jeweils mit Verweisen auf geltende Rechtsvorschriften und Gerichtsentscheidungen. Kopien des Briefes gingen an das Bundesministerium für Verkehr, das Bayerische Innenministerium, die Regierung der Oberpfalz und die Stadt Waldsassen."Gehen die Beeinträchtigungen durch den Verkehr über das ortsübliche Maß hinaus - wie in Waldsassen gegeben - besteht grundsätzlich ein öffentliches Recht für verkehrsbeschränkende Maßnahmen", schreiben die Verfasser. Es reiche die abstrakte Gefährlichkeit von Verkehrssituationen aus, um Eingriffe der Verkehrsbehörden auszulösen. Als Fallbeispiele nennt die BA Beschränkungen auf Bundesstraßen bei Waidhaus, Dinkelsbühl und Tübingen. So gelte auf einer dieser Strecken über zwei Kilometer 30 km/h, bei einer Überlastung gebe es zusätzlich eine Sperrung per Ampel. "Auch Hauptverkehrsstraßen dürfen Geschwindigkeitsbegrenzungen haben, wenn örtliche Verhältnisse und Gefahrenlagen dies erfordern", betont die BA.Im Gegensatz zur Meinung des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach und des Bayerischen Innenministerium habe das Bundesverwaltungsgericht festgelegt, "dass bereits dann einzuschreiten ist, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was im konkreten Fall als ortsüblich hinzunehmen ist". Dies sei in Waldsassen der Fall, wo die Lkw mit 94 bis 96 Dezibel das Krankenhaus passierten."Uns ist klar, dass kein genereller Rechtsanspruch in allen Belangen besteht, doch (...) im Fall der Ortsdurchfahrung B 299 Waldsassen haben wir das Recht auf eine fehlerfreie Ermessensentscheidung", betont die BA und verweist auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bremen. Am Gesundheitszentrum würden die zulässigen Lärmgrenzwerte sowohl tagsüber (maximal 70 Dezibel), als auch nachts (maximal 60 Dezibel) durchgängig um ein Vielfaches überschritten, zum Beispiel durch leere Holzlaster. "Der schutzbedürftige Personenkreis ist in diesem Bereich besonders groß", betont die Bürgeraktion."Fährt man vom Gesundheitszentrum stadteinwärts, ist der Abstand zum ruhenden Verkehr - mindestens 1 Meter - von den Lkw-Fahrern fast nie einzuhalten." Ein Lkw sei mehr als 2,50 Meter breit. Da die Fahrstreifenbreite zwischen 2,80 und 3 Meter betrage, lägen im Begegnungsverkehr die Abstände im Durchschnitt zwischen 0,50 und 0,70 Meter. "Dies allein würde laut Straßenverkehrsrecht schon bedeuten, dass nur noch mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren werden darf (10 bis 30 km/h)." Permanent Gefahr in Verzug sei in der Egerer Straße, stadteinwärts bei den Hausnummern 31 und 10. "Dort ist der Gehweg zum Teil nur 1,08 Meter breit." Die BA gibt zu bedenken, dass Kinder mit Fahrrad bis zum Alter von 8 Jahren den Gehweg benutzen müssten und für Fußgänger eine Gehwegbenutzungspflicht bestehe. Bei einer Lenkerbreite von ca. 70 Zentimetern und einem Abstand zum Haus von ca. 20 Zentimetern bleibe ein Abstand zum Lkw von nur 20 Zentimetern. "Die Gefährdung verkehrsschwacher Personen (...) wird ohne Begrenzung billigend in Kauf genommen", beklagt die BA.Erst vor kurzem habe man beobachtet, wie sich dort ein Kind mit Fahrrad an die Hauswand gedrückt habe, weil ein Lkw in geringem Abstand vorbeigefahren sei. Als kürzlich dort eine Baustelle eingerichtet war, seien innerhalb kurzer Zeit drei Lkw-Spiegel auf der Straße gelandet, zudem sei der Hauptgerüstträger angefahren und verbogen worden. Weiter kritisiert die BA, dass speziell am sogenannten Backdie-Eck die für Lastwagen erforderlichen Radien und Schwenkwinkel nicht vorhanden seien. In keinster Weise der Verkehrssituation und geltendem Recht entsprächen auch die aufgezeichneten Fahrstreifen in der Prinz-Ludwig-Straße. Auch einige Parkbuchten seien zu schmal, was im Begegnungsverkehr zu Kollisionen führen könne.Auf Straßen mit erheblicher Verkehrsgefährdung sei eine jährliche Verkehrsschau gefordert, notfalls auch nachts, so die BA. "Schon vor Jahren hätte man feststellen müssen, dass die Grenzwerte der geltenden Lärmschutzrichtlinien erheblich überschritten werden." Behörden stünden in der Pflicht, auf Abgas- und Lärmbeeinträchtigungen mit Verkehrsbeschränkungen zu reagieren. "Wir werden uns vorbehalten, eine eigene Luftschadstoffmessung vorzunehmen", kündigt die BA im Schreiben an.Den