Kegler auf Kurs

Vermischtes Waldsassen

24.05.2017

3

0 24.05.2017

Eine positive Bilanz - sowohl im sportlichen, als auch im gesellschaftlichen Bereich - zog jetzt der Kegelverein "Fortuna" Waldsassen bei seiner Jahreshauptversammlung. Höhepunkt war dabei die Ehrung von Kurt Dellner für 55 Jahre Mitgliedschaft.

Vorsitzende Helga Weise berichtete bei der Zusammenkunft im Jugendheim von den außersportlichen Aktivitäten, darunter Sommerfest, Vatertags-Wanderung und Zoigl-Besuche. Das Vereinsschießen von "Tell" Hundsbach sei mit großer Begeisterung angenommen worden. Sehr angetan war Weise von der Spende einer Bank.Sportwart Klaus Kastl zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Kegler. Im vergangenen Jahr war man erst in die Oberliga aufgestiegen, jetzt konnte sogleich der vierte Platz in der Tabelle erobert werden. Bei den Aktiven lag Tobias Bindl vorne, bei den Senioren glänzte Klaus Kastl vor Thomas Dellner und Markus Dellner. Pokalgewinner Daniel Bindl überzeugte bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft mit dem vierten Platz bei den Aktiven und 446 Holz. Im Tandem erreichten Sigrid Hahn und Tobias Bindl ebenfalls den vierten Platz mit 248 Holz.Kassier Werner Hahn sprach von einer ausgeglichenen Finanzlage. Manfred Schwägerl und Birgitta Heß bescheinigten korrekte Arbeit. Schriftführer Michael Bindl hielt alle Besprechungen genau fest. Freude machte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Klaus Kastl und Monika Demmer sind 15 Jahre dabei, Rainer Fischer hält dem KSC "Fortuna" seit 25 Jahren die Treue und Ursula Eckert nahm die Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft entgegen. Helga Weise führte an, dass sie noch nie eine Ehrung für 55 Jahre überreichen konnte. Kurt Dellner gelang dieses seltene Jubiläum und nahm unter dem Applaus aller Anwesenden die entsprechende Urkunde und ein Geschenk entgegen. Kurt Dellner ist bei vielen Festen und Kegelabenden ein gerngesehener Gast.