Vermischtes Waldsassen

04.05.2017

04.05.2017

Auf Einladung des Bücherei-Teams besuchten am Dienstag Vorschulkinder des städtischen Kinderhauses "Tausendfüßler" mit Leiterin Brigitte Nickl die Bücherei und wurden dabei mit einem Kasperltheater besonderer Art überrascht: Andrea Burger hatte bei einer Probe des Basilikachores gehört, dass Chorsänger Helmut Manske seine Enkelkinder mit Kasperltheater-Vorführungen begeistert.

Es bedurfte keiner großen Überredungskunst, dass der Mitsänger sein Puppenspielertalent auch vor einer etwas größeren Kinderschar zeigt. In der Kinderbücher-Abteilung hatte das Büchereiteam Andrea Burger, Gerda Sommer und Gerhard Laab Sitzgelegenheiten aufgestellt. Davor hatte Helmut Manske seine Kasperl-Haus-Bühne für das Stück "Der verzauberte Seppl" aufgebaut. Die Mädchen und Buben warteten gespannt, dass der Kasperl den Vorhang öffnet. Zunächst aber trat Helmut Manske vor das Kasperlhaus und zeigte den Kindern die drei Hauptakteure den Seppl, den Kasperl und den Zauberer und dann nahm die Geschichte auch schon ihren Lauf: Der Kasperl ging mit dem Seppl in den Zauberwald um Schwarzbeeren zu sammeln. Während der Abwesenheit des Kasperl kam der Zauberer und verzauberte den Seppl so dass er anschließend nur noch wirre Sachen redete. Davon konnte der Kasperl den Seppl aber wieder befreien und dann gemeinsam die gefundenen Beeren verspeisen. Die Kinder waren vollauf begeistert von der Vorführung und durften dann selber sich noch kleine Aufführungen mit noch weiteren Theaterpuppen, die Helmut Manske in seinem Koffer hatte, machen. Bevor es dann wieder zurück ins Kinderhaus ging, gab es von Gerda Sommer, Andrea Burger und Gerhard Laab noch eine Führung durch die städtische Bücherei und die Einladung zu den monatlichen Vorlesestunden. Kommenden Dienstag werden die Vorschulkinder des Katholischen Kinderhauses St. Michael von Helmut Manske mit der gleichen Aufführung erfreut.