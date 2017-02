Vermischtes Waldsassen

14.02.2017

30

0 14.02.201730

Es war ein beschwingter Liederabend im klösterlichen Gästehaus St. Joseph: Ganz im Zeichen des Faschings stand das Offene Singen.

"Feierabend" am Ende

Wieder nahezu 70 Sängerinnen und Sänger hatten sich, zumeist faschingsmäßig kostümiert, am Montag zum "Offenen Singen" im Maurussaal eingefunden. "Freut euch des Lebens" - dieses Lied hatte Josef Reindl als Motto gleich zu Beginn einer Reihe von Faschings-, Spaß- und Stimmungsliedern gestellt. "Rumsdideldumsdidel Dudelsack" und "Zur Faschingszeit da ist was los" waren dann zwei Lieder aus der Zeit, als Josef Reindl noch an der Grundschule in Waldsassen als Lehrer tätig war. Doch schließlich folgte die Feststellung "Aus Böhmen kommt die Musik" und "In München steht ein Hofbräuhaus" wo die Gemütlichkeit nicht ausgeht, "... so lang der alte Peter am Platzl steht". Nach der "Liechtensteiner Polka", "Wien bleibt Wien" und dem "Alten Haus von Rocky Docky" folgte die Feststellung "Ja, wir sind mit'm Radl da". "Kornblumenblau" dürfte nicht nur der Himmel am herrlichen Rheine sein, nachdem bei "Trink, trink Brüderlein trink" Bier, Wein oder Champagner kräftig geflossen waren.Eine Reihe von Witzen, präsentiert von Konrad Ernstberger, trug zur guten Stimmung bei. Klaus Rösch blieb es danach vorbehalten mit zwei Liedern von Otto Bänkel des "Klempners Töchterlein" zum Balle zu begleiten und mit "Das kommt vom vielen rin-da-ge-dei" etwaige Folgen zu beschreiben. Mit "Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist" und dem Stück "Arrivederci Hans" ging mit "Feierabend", dem traditionellen Schlusslied vom Frankenfasching, ein beschwingter Liederabend zu Ende.