Vermischtes Waldsassen

25.04.2017

Seit einigen Jahren haben Schülerinnen der 9./10. Jahrgangsstufe an der Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen mit viel Einfallsreichtum und Können für den Ostermarkt Naturseifen selbst hergestellt. In diesem Jahr sollte es etwas anderes sein, und so fiel die Wahl auf selbst hergestellte Badesalze.

An einem Nachmittag trafen sich Schülerinnen aus der Klasse 8a mit der Chemielehrerin Antje Löffler und kreierten aus echtem Salz aus dem Toten Meer, natürlichen ätherischen Ölen, Lavendelblüten und ungiftigen passenden Farben Badesalze. Je nach Zusatz haben die Salze belebende oder eher beruhigende Wirkung, aber alle sind sehr hautpflegend und sehen wunderschön aus, waren sich die Macherinnen einig. Natürlich mussten auch noch die Gläschen, in denen die Produkte angeboten werden, gestaltet werden. Dafür waren Etiketten zu entwerfen und herzustellen. Auch galt es, besondere Verschlüsse zu erfinden. Letztlich waren alle Mädchen der Klasse an dem Projekt beteiligt, um ihre Fähigkeiten einbringen.