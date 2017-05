Vermischtes Waldsassen

05.05.2017

Die Mädchenrealschule der Zisterzienserinnenabtei Waldsassen bereitet umsichtig und konkret hilfreiche Angebote für das kommende Schuljahr vor. Diese sollen dazu beitragen, dass die Schulzeit erfolgreich gelingt, der Schulalltag abwechslungsreicher verläuft, die Gemeinschaft gestärkt wird und gezielt auf das Leben nach der Schule vorbereitet wird.

Förderung im Doppelpack

Die flexible Alternative

Und wie ist das mit den Kosten?

Eine Klasse, die täglich gemeinsam den Nachmittag in der Schule verbringt - ob beim Mittagessen, in der Freizeit, bei den Wahlfächern und bei den zusätzlichen 8 Stunden Lernzeit in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik – die gebundene Ganztagesklasse macht es möglich.Die Mädchenrealschule bietet diese Form im kommenden Schuljahr wieder für die 5. und 6. Jahrgangsstufe an. Die Rhythmisierung des Schultages bis um 15.40 Uhr hilft den Mädchen, ihren eigenen Weg zwischen An- und Entspannung, zwischen Freizeit und Lernzeit zu finden und den Unterricht zu entzerren.Ein Bonus: schriftliche Hausaufgaben fallen in der Regel weg! In den Lernzeiten an der Schule können sich die Schülerinnen auf Leistungsnachweise vorbereiten.Die feste Tagesstruktur gibt Halt und schafft den Raum für eine zusätzliche Förderung. Um dies zu gewährleisten, wird für die Nachmittagszeit erstmals ein pädagogisches Team eingesetzt, d.h. für die Schülerinnen steht neben der Lehrkraft des Hauptfaches eine zusätzliche Lehrkraft zur Verfügung, die überfachliche Kompetenzen fördert und das Wissen abwechslungsreich vertieft. Außerdem wird das Angebot durch Projekte in der Umweltstation und im sozialen Sektor bereichert.Alternativ bietet die Schule wieder die flexible Form des Ganztages im neuen Schuljahr an. Beim offenen Ganztag wählen die Schülerinnen mindestens zwei Nachmittage in der Woche flexibel aus.Der offene Ganztag lädt Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 ein, an verschiedenen Tagen gemeinsam Mittag zu essen, Freizeit zu haben, das vielfältige Angebot an Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften auszukosten und in die Hausaufgabenbetreuung zu gehen. Auch hier wird ein pädagogisches Team bis um 15.40 Uhr eingesetzt.Kaum zu glauben, aber wahr: Die einzigen Kosten betragen 3 € pro Tag für das täglich frisch zubereitete Mittagessen. Das ist möglich, weil der Schulträger sich eingesetzt und eine Stiftung gefunden hat, die Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum besonders fördert.