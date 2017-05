Vermischtes Waldsassen

14.05.2017

Ein besonderes Erlebnis für die Besucher am Freitag beim "Sprean'n": Dort organisierte die evangelische Kirchengemeinde anlässlich des Reformationsjahres 2017 einen Luther-Zoigl-Abend. Pfarrer Dr. Volker Wappmann war Tischredner.

In drei unterhaltsamen und zugleich informativen Teilen sprach der Pfarrer über die "Irrtümer" der oberpfälzischen Reformationsgeschichte - dem "lutherischen Irrtum", dem "katholischen Irrtum" und schließlich als Nummer drei über den "calvinistischen Irrtum". In anschaulicher Art und Weise klärte Wappmann über die von ihm benannten Irrtümer auf. Dabei regte er die Zuhörer zum Nachdenken an, aber auf Grund der humorvollen Darstellung wurde auch sehr viel über die eine oder andere Aussage gelacht.In der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde bei einer deftigen Brotzeit und dem guten Zoigl wurden die Aussagen des Pfarrers noch vertieft. "Am Ende waren sich alle einig: Tischredner Pfarrer Dr. Wappmann, wie einst Martin Luther zu seinen Lebzeiten, hatte seine Sache sehr gut gemacht, so dass der Abend zu einem vollen Erfolg wurde", heißt es in der Pressemitteilung. Auch weitere Veranstaltungen anlässlich des Reformationsjahres 2017 organisiert durch die Evangelische Kirchengemeinde werden folgen. Die genauen Informationen seien dem Schaukasten an der Kirche zu entnehmen, heißt es.