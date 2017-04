Vermischtes Waldsassen

26.04.2017

Aus Tschechien eingeführte Taschenlampen-Schocker sind derzeit offensichtlich groß in Mode. Die Polizei warnt vor dem Kauf dieser doppelfunktionellen Lampen. "Das Leuchten ist nur der offensichtliche und harmlose Teil der Taschenlampen, die man billig auf Asiamärkten in Tschechien erwerben kann. Durch Umlegen eines Schalters wird die Lampe zum Elektro-Impulsgerät mit mehreren tausend Volt starken Stromschlägen", so ein Sprecher der Polizei. In Deutschland sind diese Leucht-Schocker verboten.

Gleich zehn der unerlaubten Leuchtwaffen hatte ein 52-Jähriger in seinem Gepäck, als Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) Selb den deutschen Staatsangehörigen in einem Reisebus in Waldsassen kontrollierten. Die Zöllner beschlagnahmten die Waffen und übergaben den Fall an das zuständige Bundespolizeirevier in Bärnau. Dort wird der Mann wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt.Waffen und verbotene Gegenstände aus Tschechien schienen am Dienstag vor allem auf österreichische Reisende eine magische Anziehungskraft auszuüben. Ein 37-Jähriger Österreicher hatte bei einer Kontrolle durch Bärnauer Bundespolizisten in Waldsassen ebenfalls einen verbotenen Elektroschocker dabei. Die Beamten beschlagnahmten alle verbotenen Gegenstände und zeigten die Reisenden ebenfalls wegen Verstößen gegen das Waffengesetz an.Bei Lohma im Landkreis Neustadt kontrollierten Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus einen 28-Jährigen aus der Alpenrepublik. Sie entdeckten im Reisegepäck des Mannes einen Teleskopschlagstock, ein Elektroimpulsgerät und ein als Lippenstift getarntes Elektroimpulsgerät.Im gleichen Fahrzeug (mit Kennzeichen aus Vorarlberg) saß noch eine 29-jährige Deutsche, die mit knapp zwei Gramm Marihuana in der Geldbörse nach Deutschland eingereist war. Diesen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bearbeitet die Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus.