Vermischtes Waldsassen

27.01.2017

115

0 27.01.2017115

Die Aktion war bereits am 13. Dezember 2016. Fahnder der Polizeiinspektion Waldsassen entdeckten in einem Fahrzeug 800 Gramm Crystal. Um die folgenden Ermittlungen nicht zu gefährden, blieb der Fund geheim. Bis heute.

Bei der Verkehrskontrolle kurz nach Mitternacht stellten Beamte der Fahndungsgruppe der Polizeiinspektion Waldsassen am 13. Dezember fest, dass der Fahrer eines Pkws, der zuvor aus der Tschechischen Republik eingereist war, offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest des 45-jährigen Fahrers verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutenahme durch einen Arzt sollte das fällige Verfahren sichern.Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und stießen dabei auf über 800 Gramm der gefährlichen Droge Crystal. Sie lag unter Müll im Fußraum der Beifahrerseite. Die große Menge an Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein Mann im Alter von 45 Jahren und seine Begleiterin im Alter von 37 Jahren, machten bislang keinerlei Angaben. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen.Im weiteren Verlauf übernahm die Kripo in Weiden die Sachbearbeitung. Ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden erließ Haftbefehle wegen illegaler Einfuhr von Methamphetamin in kristalliner Form in nicht geringer Menge. Die beiden Beschuldigten befinden sich seit Mitte Dezember 2016 in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an. "Aufgrund ermittlungstaktischer Gründe kann erst zum heutigen Zeitpunkt berichtet werden", berichtet Polizeisprecherin Judith Kleinhanß.