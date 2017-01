Vermischtes Waldsassen

19.01.2017

Das Ende einer Partytour in Tschechien. Schleierfahnder der Polizei Waldsassen und der Bundespolizei in Bärnau fanden bei drei Männern aus Hessen Schlagringe, Elektroschocker und Drogen. Danach hatte das Trio einen Berg von Anzeigen und kein Auto mehr.

Die Männer aus Hessen waren am Wochenanfang auf dem Rückweg von einer Partytour in Tschechien, als die Polizisten sie kurz nach der Einreise nach Deutschland kontrollierten. Sie fanden in deren Mietauto unter anderem einen verbotenen Schlagring sowie einen nicht geprüften Elektroschocker, die sich die drei in Tschechien gekauft hatten. Die beiden Mitfahrer hatten jeweils eine kleine Menge Methamphetamin (Crystal) und Marihuana dabei. Beim Fahrer bemerkten die Fahnder auch noch "dass dieser eigentlich nicht fahrtüchtig war und unter dem Einfluss von Rauschmitteln den Mietwagen steuerte", meldet der Sprecher der Polizei Waldsassen Michael Eckstein. Er kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die drei Hessen mussten sich eine andere Heimfahrgelegenheit suchen, da die Vermietfirma den Mietvertrag sofort aufkündigte.