Vermischtes Waldsassen

23.02.2017

8

0 23.02.2017

Es war ein besonderer Projekttag für die beiden 7. Klassen der Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen. Es ging um den Tagesablauf im Kloster.

Begleitet wurden die Schülerinnen dabei von ihren Klassenleiterinnen Michaela Schulze und Elvira Krämer sowie den Religionslehrerinnen Sr. Hanna-Maria Ehlers und Sr. M. Raphaela Kratzer. Fünf Stationen rund um das Klosterleben durften die Mädchen erkunden: "Anders! Aussehen", "Anders! Benediktinisch", "Anders! Ort" und "Anders! Zeit" hießen die Schlagworte: Anhand von Texten, Bildern, Schautafeln und einer Schaufensterpuppe im Ordenshabit arbeiteten sich die Schülerinnen dabei in die Themen Ordenskleidung, Ordensgeschichte, Räume und Tagesablauf in einem Kloster ein. Ein Besuch der Stiftsbibliothek stand ebenso so auf dem Programm wie die Besichtigung des Pfortenbereichs mit den beiden Sprechzimmern. "In einer lebhaften und herzlichen Diskussionsrunde stellten sich Sr. Hanna-Maria Ehlers und Sr. M. Raphaela Kratzer anschließend den zahlreichen Fragen der Mädchen", heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Dabei ging es um den Grund für den Klostereintritt, um Freuden und Schwierigkeiten im Ordensleben, aber auch um Fragen nach der Lieblingsfarbe oder dem Lieblingsessen, den Hobbys und den Urlaubszielen.Um selbst etwas von der besonderen Atmosphäre des Herzstücks des Klosteralltags, nämlich dem gemeinsamen Chorgebet, zu verspüren, nahmen die Schülerinnen mit ihren Klassenleiterinnen auch am Mittagsgebet der Schwestern in der Klosterkirche teil.