Vermischtes Waldsassen

16.02.2017

16.02.2017

Die Zahlen sagen alles: Über 1000 Mitarbeiter in 76 Geschäftsstellen und ein Umsatz von fast 3,6 Milliarden Euro. Die Genossenschaftsbanken sind eine Größe in der Region. Jetzt wird eine neue Ära eingeleitet.

Mit Wirkung zum 1. Januar haben sich die beiden Raiffeisen-Kreisverbände Weiden-Neustadt/WN und Tirschenreuth zusammengeschlossen. Neuer Vorsitzender für die kommenden vier Jahre ist Thomas Wirth (Raiffeisenbank im Stiftland). Er löst den Hermann Ott (Raiffeisenbank Weiden) ab, der aus Altersgründen auf eine Wiederwahl verzichtete. Komplettiert wird der Vorstand durch die Stellvertreter Karl Völkl (Raiffeisenbank Vohenstrauß) als Kassier und Jürgen Schnappauf (Raiffeisenbank Floß) als Schriftführer. Am Donnerstagmittag war Stabübergabe in Waldsassen.Durch einstimmigen Beschluss der Raiffeisenbanken Floß, Grafenwöhr-Kirchenthumbach, Kemnather Land-Steinwald, Neustadt-Vohenstrauß, Stiftland, Weiden und der Volksbank Nordoberpfalz ist das neue Gebilde entstanden. Der Zusammenschluss war auch nötig geworden, weil ein Kreisverband aus mindestens drei Mitgliedern (Raiffeisenbanken) bestehen soll. Der neue Kreisverband ist Arbeitgeber von 1023 Mitarbeiter und mit 76 Geschäftsstellen und elf SB-Stellen in der Region vertreten. "Die Dezentralität und die Nähe zum Kunden ist eine unserer Stärken", sagte Hermann Ott. Dazu kommen noch 18 Standorte im Warenbereich, mit einem Gesamtumsatz von über hundert Millionen Euro im Jahr.Thomas Wirth stellte zudem die gesellschaftliche Bedeutung des neuen Kreisverbandes heraus. Alleine im vergangenen Jahr wurden Spenden von rund 421 500 Euro in der Region verteilt. Die Bilanzsumme des neuen Kreisverbandes betrug im vergangenen Jahr 3,59 Milliarden Euro. Den stärksten Anteil daran hatte die Volksbank Nordoberpfalz mit 30,5 Prozent, gefolgt von der Raiffeisenbank Weiden mit 23,6 und der Raiffeisenbank im Stiftland mit 19,3 Prozent. Dahinter folgen die Raiffeisenbanken Neustadt-Vohenstrauß, Kemnather Land-Steinwald, Grafenwöhr-Kirchenthumbach und Floß.Der scheidende Vorsitzende Hermann Ott wies auf die Bedeutung der genossenschaftlichen Banken hin. "Wir sind Marktführer im Privatkundengeschäft und im Mittelstand. Unsere Genossenschaften wachsen seit zehn Jahren stetig. Menschen, die zusammenhalten, sind unschlagbar". Ott sieht in starken genossenschaftlichen Banken für die Region viele entscheidende Vorteile, "weil wir bei den Menschen vor Ort sind". Karl Völkl machte deutlich, dass im Kreisverband alle an einem Strang und in eine Richtung ziehen. "Wir sind auf dem richtigen Weg". Ott weiter: "Eine gesunde, mittelständisch geprägte Volkswirtschaft wäre ohne Genossenschaften nicht denkbar".