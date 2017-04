Vermischtes Waldsassen

27.04.2017

Nach dem Frühstück herrschte in St. Maria schon emsiges Treiben: Angehörige, die zum Teil schon in den Tagen zuvor Sachen in die neue Bleibe transportiert und Zimmer etwas hergerichtet hatten, holten ihre Lieben ab: Reibungslos ging am Donnerstag der Umzug der Bewohner des Altenheimes St. Maria von der Egerer Straße ins neue Domizil, ins Alten- und Pflegeheim St. Martin in der Eichendorffstraße vonstatten.

Hausmeister Christian Mittereder und seine Helfer waren morgens mit Transportfahrzeugen zur Stelle. Die Mitarbeiter organisierten zusammen mit Heimleiter Bernhard Riedl die Umsiedelung der insgesamt 34 Heimbewohner. Jetzt setzten sie das Projekt erfolgreich um. Um den Transport der Bettlägrigen und Pflegebedürftigen kümmerte sich der Pflegedienst des Allgemeinen Rettungsverbands Oberpfalz (ARV). Bei Eingang des Altenheimes St. Martin wurden die neuen Bewohner mit einem Willkommens-Transparent begrüßt. Stadtpfarrer Thomas Vogl, der kurz in St. Martin vorbeischaute, freute sich über den guten Verlauf des Umzuges. Zusammen mit Pflegedienstleiterin Andrea Eckstein hieß der Pfarrer stellvertretend für alle neuen Bewohner Elisabeth Bäuml willkommen. Sie war von Tochter Ursula Ernstberger und Enkelin Andrea ins neue Zuhause gebracht worden.