Waldsassen

04.05.2017

04.05.2017

Großen Zuspruch fand kürzlich das Familienfrühstück des Sachausschusses "Ehe und Familie" des Pfarrgemeinderat Waldsassen. Fast 140 Erwachsene und Kinder konnte Markus Scharnagl, Sprecher des Sachausschuss, im Jugendheim-Festsaal zum gemeinsamen Frühstück begrüßen. Kinder, Eltern und auch Großeltern durften sich am reichhaltigen Büfett bedienen. Kaffee wurde den Gästen am Tisch durch die Mitglieder des Sachausschuss gereicht.

"Wir freuen uns, das die Familien diese Angebot so freudig annehmen", sagte Markus Scharnagl im Hinblick darauf, das auch wieder einige neue junge Familien mit Kindern, der Einladung zum Familienfrühstück gefolgt sind. Auch Stadtpfarrer Thomas Vogl und Pater Romanos Werner nutzten die Gelegenheit, sich vor den Gottesdiensten zu stärken. Im Anschluss besuchten alle Kinder den Familiengottesdienst in der Basilika. Jedes Kind brachte dazu einen selbstgebastelten Fisch mit. Die einzelnen Arbeiten sind dann während des Gottesdienst an einer Tafel zum einem großen Fisch gestaltet worden. Einen herzlichen Dank richtet Markus Scharnagl an die Mitglieder des Sachausschuss Ehe und Familie: Sie hätten auch diese Veranstaltung, sowie auch alle anderen Veranstaltungen im Jahreskalender, perfekt vorbereitet, heißt es am Ende der Pressemitteilung der Organisatoren.