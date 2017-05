Vermischtes Waldsassen

14.05.2017

14.05.2017

Schülerinnen der Mädchenrealschule informierten sich innerhalb des Physikunterrichts über Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts zur Energieversorgung in der Zukunft. "Day after tomorrow - Energieversorgung und Energiekonsum heute und morgen" - so das Motto der Aktion der Pressemitteilung der Schule zufolge. Die Schülerinnen lernten Abläufe, Technologien und gesellschaftliche Aspekte rund um das Thema kennen - so wie es heute ist und künftig sein könnte.

Junge Wissenschaftler und Doktoranden der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF) entführten die Schülerinnen zwei Tage lang in eine Welt der Technologie und Zukunft. Nach einem Einführungsvortrag durften die Jugendlichen an Experimentier-Stationen selbst aktiv werden und Zukunftstechnologien hautnah erleben. Ziel des lehrplanergänzenden Schulbesuchs ist es, Schülern bayerischer weiterführender Schulen den Spaß in Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu vermitteln und sie zu motivieren, sich mit teilweise ganz neuen Berufsperspektiven auseinanderzusetzen.