Schwerer Unfall in Waldsassen

Vermischtes Waldsassen

11.05.2017

Mit schweren Verletzungen wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Waldsassen in eine Klinik eingeliefert. Der 54-jährige Kradfahrer war gegen 16 Uhr auf der Egerer Straße stadtauswärts unterwegs.

Auf Höhe der Turnhalle wollte er laut Polizeibericht einen VW Caddy überholten, dessen 33-jährige Fahrerin gerade nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der Kradfahrer prallte gegen die linke Seite des Pkw, kam zu Fall und schleuderte gegen zwei auf dem angrenzenden Parkplatz abgestellte Fahrzeuge.Dabei zog sich der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.