Vermischtes Waldsassen

21.05.2017

Querenbach. Im 18. Jahr nach ihrer feierlichen Einweihung tritt die Kapelle "Maria Rosenkranzkönigin" am Ortseingang von Querenbach wieder aus ihrem beschaulichen Dasein hervor ins Zentrum der Marienverehrung. Am Sonntag, 28. Mai, um 19.30 Uhr findet dort eine feierliche Maiandacht statt. Das überzeugende Gemeinschaftswerk der Dorfbewohner zeigt damit auch die Verbindung nach Neualbenreuth, wohin die Waldsassener Stadtteilbewohner zur Kirche gehen und von wo auch die Muttergottesstatue in der Kapelle stammt.

Der damalige Pfarrer von Neualbenreuth, Bischöflich Geistlicher Rat Konrad Gruber, weihte am 23. Mai 1999 die Kapelle und er sagte damals: "Die Dorfkapelle ist ein dauerhaftes Symbol dafür, dass Gott für unser Leben wichtig ist." Wenn die Dorfgemeinschaft "Maria Rosenkranzkönigin" zur Patronin erwählt habe, zeige dies das Vertrauen in eine treue Fürsprecherin bei Gott. Der Pfarradministrator von Neualbenreuth, Wernersreuth und Ottengrün, George Parankimalil, wird die Andacht am Sonntag gestalten. Die musikalische Umrahmung kommt in diesem Jahr von der "Bauernkapelle Münchenreuth".Danach dürfen die Besucher auf Einladung der Dorfgemeinschaft noch im Umgriff der Kapelle verweilen. Dafür haben die Dorfbewohner alle ihnen möglichen Vorbereitungen getroffen.