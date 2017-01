Vermischtes Waldsassen

03.01.2017

10

0 03.01.201710

Mitunter im Zeichen des Jubiläums "120 Jahre Stadt Waldsassen" stand 2016 das Stiftlandmuseum. Am Dreikönigstag ist die Einrichtung letztmals in dieser Saison geöffnet. Anlass für einen kleinen Rückblick.

Nachmittags geöffnet Wer das Stiftlandmuseum mit seinen Sammlungen und die erwähnten Sonderausstellungen noch besuchen möchte, der hat dazu noch bis einschließlich 6. Januar (Dreikönig). Geöffnet ist jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Eine Vielzahl von Aktionen und Angeboten des Stiftlandmuseums und der Tourist-Info wie auch mehrere gut besuchte Vorträge und Stadtführungen bereicherten das Museumsjahr. Die Geschichte Waldsassens und ihre Geschichten sind besonders dokumentiert worden. Die Besucher-Saison des Stiftlandmuseums begann offiziell am 16. März mit der Eröffnung der dreiteiligen Sonderausstellung "Waldsassen im Schatten der Goldenen Straße", "120 Jahre Stadterhebung Waldsassen" und "60 Jahre Patenschaft Waldsassen-Chodau".Der erste Bereich bildete dabei das von den Initiatoren angeregte Begleitprogramm zur großen bayerisch-tschechischen Landesausstellung in Prag und Nürnberg über Kaiser Karl IV. (1316 - 1378) und seine Herrscherzeit. Dazu bot Historiker Christian Malzer als Auftakt einen fundierten Einführungsvortrag und beleuchtete dabei die engen, historischen Beziehungen zwischen dem Stiftland und dem Egerland. Der Hauptteil der Sonderausstellung umfasste jedoch eine überaus sehenswerte Ausstellung zur bewegten, 120-jährigen Entwicklung Waldsassen, angefangen von der Stadterhebung 1896 bis heute. Anhand eines interessanten Stadtmodells sowie illustriert durch zahlreiche alte Bilder und Postkarten sowie durch Ansichten und Zeitdokumente, konnte der Besucher den komplexen Werdegang der Stadt mit ihren Straßen und Plätzen, mit den Fabriken und Betrieben, den Hotels und Gaststätten, mit Festen und Feiern, Vereinen und Organisationen, aber auch mit markanten Zeiterscheinungen, wie dem Dritten Reich und der Nachkriegszeit bis herein in die Gegenwart in zahlreichen Details nachverfolgen. Ende Juni gab es auch noch eine weitere Bilderausstellung zu "Karl IV. - König aus der Goldenen Wiege", die Rainer Christoph vermittelt hatte.Am 9. Juli ist in der Klosterstadt der Chodauer Heimattag begangen worden; unter den Besuchern auch eine Delegation der heutigen Partnerstadt Chodov/CZ. Dazu präsentierte das Stiftlandmuseum noch die Sonderschau "60 Jahre Patenschaft Waldsassen-Chodau" - mit Exponaten aus Chodov sowie zahlreichen Bildern und Fotos von den seit 1956 im 2-jährigen Turnus gefeierten Heimattagen. Damit sei das Stiftlandmuseum einmal mehr seiner Aufgabe und Funktion als Sammlungs-Einrichtung und "Bildersaal" zur heimischen Kultur und Geschichte gerecht geworden, heißt es in der Pressemitteilung. (Info-Kasten)