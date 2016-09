Vermischtes Waldsassen

Evangelische Christen aus Mitterteich, Wiesau, Waldsassen und Tirschenreuth treffen sich. Das Motto: "Gemeinschaft der Heiligen".

Der Stiftlandtag am Sonntag, 18. September, in Waldsassen wird mit einem "Werkstatt-Gottesdienst" abgerundet; Bausteine der Feier werden in verschiedenen Workshops gemeinsam erarbeitet. Der Ablauf im Überblick: 8.45 Uhr gemeinsames Ankommen mit Kaffee. 930 Uhr Andacht mit Vorstellung der Workshops, die sich bis 11.30 Uhr in verschiedenen Räumen des Gemeindezentrums treffen. Von 11.30 bis kurz vor 13 Uhr Mittagspause mit gemeinsamen Essen - Gulaschsuppe und vegetarischer Gemüseeintopf stehen zur Auswahl, sowie Kaffee und Kuchen. Um 13 Uhr beginnt der Gottesdienst; Ende gegen 14 Uhr.Mehrere Workshops werden angeboten: Leute, die gerne singen, studieren die Gottesdienstgestaltung ein, eine Gruppe schmückt die Kirche, Kinder basteln und singen zum Tagesthema. Eine Gruppe erarbeitet ein Interview zum Glaubensbekenntnis; eine Bibel-Gesprächsgruppe analysiert den Begriff "Gemeinschaft der Heiligen". Weitere Angebote: Ein Vortrag von Diakonissin Monika Andörfer und ein meditativer Spaziergang durch den Klostergarten.