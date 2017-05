Vermischtes Waldsassen

01.05.2017

9

0 01.05.2017

Es war einer der Höhepunkte der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Waldsassen: Zum Gedenken an Karl Queitsch wird alljährlich eine Trophäe für herausragende Leistungen im sportlichen und ehrenamtlichen Bereich verliehen.

Turnen und Schwimmen

(kro) Bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Hotel-Gasthof der Familie Pirkl durfte Karin Kreitmeier den Karl-Queitsch-Pokal in Empfang nehmen. In ihrer Laudatio würdigte 3. TVW-Vorsitzende Regina Gerl das jahrzehntelange Engagement von Karin Kreitmeier, die mit zehn Jahren, 1968, dem Turnverein beitrat.Sie fing beim Mädchenturnen bei Irma Gerl, und in der Schwimmabteilung an. Im Schwimmen konnte sie einige Titel auf Landkreis-, Oberpfalz- und sogar Bayernebene erringen. Später beteiligte sie sich aktiv an einer Damenschwimmstaffel. Bis heute ist sie mit der Schwimmabteilung im TVW fest verbunden. In den Herbstferien leitet sie zusammen mit Wolfgang Achatz und einem jungen Team den Schwimmkurs. Doch dies ist längst noch nicht alles: In der Faschingszeit waren die damaligen Skifahrer- und Skihaserl-Bälle ein absolutes Muss. Jahrelang arbeitete sie aktiv mit, sei es in der Bar oder bei diversen Faschingsauftritten. Bei Werbe-Abenden, bunten Sportpaletten oder der Sportgala: Karin Kreitmeier ist stets mit dabei und repräsentiert und "lebte den Verein", so Gerl. Seit Mitte der 80err Jahre managt sie mit ihrem Mann Max den Hüttendienst an der unteren Skihütte in Schloppach. (Bericht folgt)