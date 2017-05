Umfangreiche Ermittlungen nach Großfeuer in Schottenhof

26.05.2017

Münchenreuth. Das Großfeuer, das in der Nacht zum Vatertag in Schottenhof bei Münchenreuth auf zwei Bauernhöfen wütete, richtete einen Millionenschaden an. Auch viele Maschinen wurden ein Raub der Flammen.

Der Zerstörungsgrad ist enorm hoch, informiert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Regensburg auf Anfrage von Oberpfalz-Medien. "Das erschwert die Arbeit unserer Brandermittler." Nach Auskunft des Polizeipräsidiums gibt es derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Eine Aufgabe ist es, herauszufinden, wo der Brand ausbrach. Deshalb werden die Experten der Kriminalpolizei auch in den nächsten Tagen ihre Ermittlungen fortsetzen. Dazu gehören auch Befragungen von Zeugen.